Intervención de emergencia para garantizar la estabilidad del entorno del Rey Chico, junto a la Alhambra de Granada

Visita a la zona afectada en el entorno del Rey Chico. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha una intervención de emergencia en la Cuesta del Rey Chico para reforzar la estabilidad y la seguridad de este entorno urbano, tras detectarse un deterioro significativo en el muro de contención situado en la ladera posterior del Centro de Formación Escénica de Andalucía.

La actuación responde a la necesidad de prevenir riesgos sobre la vía pública y sobre este edificio de uso formativo en una zona de tránsito habitual de peatones y vehículos y que constituye además uno de los accesos al entorno monumental de la Alhambra.

Las inspecciones realizadas por los servicios técnicos municipales han constatado un empeoramiento progresivo del estado del muro, con desplazamientos, pérdida de material resistente, fisuras, descalces y deficiencias de drenaje del terreno, así como afecciones provocadas por la presencia de raíces y vegetación.

Las lluvias recientes han incrementado la acumulación de agua en el talud y la presión sobre la estructura, acelerando su deformación y reduciendo su capacidad de contención.

Este escenario ha llevado a los técnicos a advertir de la necesidad de actuar de forma inmediata para evitar desprendimientos o daños sobre el vial y el edificio.

Ante estas circunstancias, el Consistorio ha activado el procedimiento excepcional de tramitación de emergencia previsto en la normativa de contratación pública, que permite acortar plazos administrativos y comenzar las obras sin demora cuando existe riesgo para la seguridad ciudadana, priorizando así una respuesta ágil y preventiva.

La intervención ha sido adjudicada a la empresa Geotécnica del Sur por un importe total de 626.644,48 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto contempla una actuación integral sobre el talud y el sistema de contención. En una primera fase se instalará una estructura metálica de apuntalamiento que servirá como medida provisional para estabilizar el muro existente y garantizar la seguridad durante los trabajos.

Esta solución es auxiliar y temporal, destinada únicamente a evitar movimientos mientras se ejecuta la obra definitiva. Posteriormente se construirá un nuevo muro de contención continuo y estructural que abarcará la totalidad del frente del talud.

Esta nueva infraestructura permitirá contener de forma homogénea el terreno, resistir tanto los empujes horizontales como las sobrecargas procedentes del vial superior y actuar como barrera física frente a desprendimientos, deslizamientos o posibles caídas de material, garantizando una estabilidad permanente y adecuada al uso público del entorno.

De forma complementaria, se procederá a la retirada de raíces, vegetación y elementos sueltos o degradados, eliminando factores que puedan generar empujes adicionales o dificultar el correcto comportamiento del terreno.

Asimismo, se mejorarán las condiciones de drenaje para evitar acumulaciones de humedad que incrementen la presión sobre el muro. Con estas actuaciones se persigue no solo corregir los daños actuales, sino consolidar de manera definitiva la seguridad del conjunto y prevenir futuras afecciones.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "la seguridad de las personas es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno y, ante el estado que presentaba este muro, era imprescindible actuar con rapidez y responsabilidad".

Asimismo, ha destacado que "la tramitación de emergencia nos permite adelantarnos a posibles incidencias en una zona muy concurrida y próxima a la Alhambra, donde la prevención es fundamental", y ha subrayado que "esta inversión forma parte del trabajo continuo de mantenimiento y mejora de las infraestructuras municipales para conservar el patrimonio urbano y ofrecer espacios más seguros y cuidados a granadinos y visitantes".

Las obras comenzarán en las próximas semanas bajo la coordinación de la Dirección Técnica de Obras municipal y permitirán reforzar de forma definitiva la estabilidad del talud y del muro de contención, consolidando la seguridad y la calidad urbana de este enclave estratégico de la ciudad.