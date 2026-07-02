Estafan 56.000 euros a dos empresas de Granada y una comunidad de vecinos infectando sus correos electrónicos

Archivo - Agente de la Guardia Civil trabajando en un ordenador. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido cuatro estafas cometidas a través de internet por el método del 'Man in the Middle' en el que los ahora detenidos lograron estafar más de 56.000 euros a dos empresas granadinas y una comunidad de propietarios infectando sus correos electrónicos con un programa que permite controlar de forma encubierta todas las comunicaciones realizadas desde esa cuenta.

La primera de las actuaciones, denominada operación 'Alnua', se inició en diciembre de 2025 tras la denuncia presentada por una empresa de la provincia de Granada que había sido víctima de una estafa por importe de 36.000 euros.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar al presunto autor, un hombre de 66 años, que fue detenido en la provincia de Madrid.

Además, la rápida actuación de la Guardia Civil hizo posible el bloqueo de la cuenta bancaria donde había sido transferido el dinero, logrando recuperar 12.400 euros para la empresa perjudicada.

La segunda investigación, desarrollada en el marco de la operación 'Sallux', comenzó el pasado mes de enero tras las denuncias presentadas por una comunidad de propietarios y una empresa granadina.

En ambos casos, las víctimas habían realizado transferencias bancarias por importes de 3.500 y 12.500 euros, respectivamente, que nunca llegaron a sus destinatarios.

La investigación permitió identificar y detener en la provincia de Guadalajara a un varón de 22 años como presunto autor de dos delitos de estafa.

Por último, la operación 'Jusalal' culminó con la detención en la provincia de Madrid de un hombre de 24 años como presunto autor de una estafa de 4.800 euros cometida contra otra empresa granadina mediante el mismo procedimiento.

En los tres casos investigados, los autores empleaban el denominado método 'Man in the Middle', una modalidad de ciberdelincuencia que consiste en infectar el correo electrónico de las víctimas mediante un programa malicioso (malware) que permite controlar de forma encubierta todas las comunicaciones realizadas desde esa cuenta.

Una vez obtenían acceso al correo electrónico, los delincuentes analizaban los mensajes de entrada y salida hasta detectar operaciones económicas de interés, como el envío de facturas o solicitudes de pago entre empresas.

En ese momento, interceptaban la comunicación sin que ninguna de las partes advirtiera la manipulación, modificaban los datos bancarios de la factura y reenviaban el mensaje para que el dinero fuera transferido a cuentas controladas por los estafadores en lugar de a los proveedores legítimos.

Las tres operaciones han permitido detener a los presuntos responsables en las provincias de Madrid y Guadalajara, lugares donde residían, y esclarecer la totalidad de los hechos investigados.