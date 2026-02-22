Estudiantes del Grado en Enfermería de Universidad de Jaén visitan este lunes el Balneario San Andrés de Canena

El Balneario San Andrés de Canena. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

Un grupo de 140 estudiantes de 2º curso del grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén (UJA) participarán este lunes en una visita guiada y práctica al Balneario de San Andrés en Canena, bajo la coordinación de la profesora Belén Gutiérrez Sánchez.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, esta actividad está programada en la guía docente de la asignatura 'Evidencias científicas de los cuidados complementarios', impartida por el profesorado del Departamento de Enfermería en el 2º cuatrimestre.

En concreto, la asignatura tiene como objetivos proporcionar información y formación rigurosa sobre terapias complementarias o integrativas al estudiantado, así como fomentar de manera segura el uso de terapias naturales entre los profesionales de la salud y los usuarios, asegurando seguridad y eficacia "y dando información para poder identificar los bulos relacionados con las llamadas pseudoterapias".

En este sentido, la formación ofrecida en esta asignatura contribuirá a cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que enfatiza la preparación de las enfermeras para guiar a los usuarios en la elección de métodos complementarios y tradicionales de salud.

Bajo este contexto, la tradición de asistir a balnearios como centros de salud en la provincia de Jaén "es histórica", por lo que la visita al balneario busca familiarizar a los estudiantes de Enfermería con las instalaciones.

Al hilo, esto les permitirá promover su uso entre la población en su futura etapa profesional, dentro del programa de Termalismo Social, que tiene como objetivo proporcionar acceso a tratamientos termales en establecimientos con manantiales de agua minero medicinal, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas mayores "y promoviendo el envejecimiento activo, la mejora de la salud y la prevención de la dependencia".

Según la UJA, el Balneario San Andrés de Canena, ubicado sobre un manantial de origen romano, ofrece aguas de alta calidad con propiedades terapéuticas. Autorizadas en 1853 y declaradas de utilidad pública en 1948, estas aguas son recomendadas para diversas patologías.

La dirección del Balneario viene colaborando desde hace tiempo con el Departamento de Enfermería de la UJA, poniendo sus instalaciones y personal a disposición de la citada institución académica de Jaén para la realización de las prácticas del estudiantado de Enfermería.

Como fruto de esa colaboración, un grupo de profesores del Departamento de Enfermería ha publicado el artículo 'Evaluation of Balneotherapy Effectiveness for Anxiety Reduction in Nursing Studentsen' ('Evaluación de la eficacia de la balneoterapia para la reducción de la ansiedad en estudiantes de Enfermería') en la revista 'The Journal for Nurse Practitioners', una investigación realizada con estudiantes que asistieron a esta práctica en el balneario, donde estudiaron el nivel de ansiedad.

Como resultado más significativo, la puntuación media de ansiedad disminuyó en 9,05 puntos (p < 0,01), "lo que demuestra que la balneoterapia reduce significativamente la ansiedad".