Un estudio confirma la vulnerabilidad de los 'riders' en Europa y llama a regular su labor en las plataformas

Las investigadoras Virginia Navajas Romero, Rocío Muñoz Benito y Maribel Sánchez Rodríguez, autoras del estudio sobre los 'riders' en Europa. - UCO

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por la Universidad de Córdoba (UCO) ha confirmado la "vulnerabilidad laboral" de los 'riders' en Europa y ha destacado, por ello, la "necesidad de una normativa específica que regule su trabajo en el marco de las plataformas digitales".

Según ha informado la UCO en una nota, el estudio ha determinado que en dichas plataformas los 'riders' están "sometidos a algoritmos desconocidos", que carecen de "protección social o sindical" y que sufren "unas condiciones de trabajo precarias".

Estas son "las características que definen el trabajo de los 'riders' en Europa y que los diferencia frente a otros tipos de trabajos realizados a través de plataformas digitales", según el estudio realizado conjuntamente por las Áreas de Estadística, Organización de Empresas y Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba, y que pone en evidencia "la necesidad de un marco regulatorio propio para los estos trabajadores".

Así, el estudio, en el que han participado las investigadoras Virginia Navajas Romero, Rocío Muñoz Benito y Maribel Sánchez Rodríguez, identifica y diferencia a los 'riders' dentro de la economía de plataformas o 'gig economy', un modelo laboral de trabajos temporales, flexibles y de corta duración gestionados principalmente a través de plataformas digitales.

La 'gig economy' abarca una gran variedad de trabajos, no solo 'riders', sino también diseño gráfico, programación, consultoría o traducción, entre otros. La característica principal que diferencia a los 'riders' del resto, "además del desplazamiento necesario para cumplir su trabajo, es que tienen unas condiciones laborales más precarias".

Después de utilizar análisis cualitativo-comparado (QCA) para estudiar una base de datos de la Unión Europea (UE) que contiene información sobre las condiciones laborales de 516 plataformas digitales, el equipo de la UCO ha identificado que "el trabajo de los 'riders' se caracteriza por la ausencia de contrato, la baja autonomía en la asignación de tareas, el control algorítmico al que están sometidos y la falta de protección social".

En concreto, "los 'riders' no eligen libremente las tareas que van a hacer, sino que es un sistema de asignación opaco, el algoritmo, el que toma la decisión en su lugar, premiándolos o penalizándolos. El algoritmo no solo gestiona, sino que también actúa como un mecanismo de control, monitorizando horarios de disponibilidad o la ubicación del 'rider'".

Además, "las tareas están relacionadas con una actividad física que requiere un desplazamiento para el cual las personas que forman parte de este colectivo tienen que poner a disposición del servicio sus propios medios y exponerse al movimiento de coches o a las inclemencias del tiempo, sin protección social o sindical que cubra derechos básicos. Todo ello sumado al estrés de entregar los pedidos dentro del tiempo marcado".

De esta forma, los 'riders' destacan por "una alta precariedad y una baja autonomía", según la investigación. "Hay personas que buscan ese trabajo por la aparente flexibilidad y libertad que ofrece", según ha explicado Navajas Romero, añadiendo que, en realidad, "el trabajo no es ni una cosa ni la otra. El 'rider' no es quien se organiza el reparto de pedidos, sino la aplicación o, mejor dicho, el algoritmo, que es completamente desconocido".

A esto se suma, según ha señalado, por su parte, Muñoz Benito, que "la falta de una legislación específica permite la existencia de un modelo en el que los trabajadores pierden derechos. Además, la realidad es que hay personas que solo pueden acceder a este tipo de trabajo porque, por razones de edad, formación u otras circunstancias, no encuentran otra salida en el mercado laboral".

El estudio ofrece una radiografía de la figura del 'rider', que "puede servir a las instituciones, para conocer la realidad de este colectivo y desarrollar normativas específicas", y a la sociedad, en su conjunto, para conocer las características que definen estos trabajos.