Un estudio de la Universidad Loyola confirma que YouTube es la herramienta preferida para el aprendizaje en adultos

Los Investigadores Iván Quintero-Rodríguez Y Salvador Reyes De Cózar. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aprendizaje no termina con la etapa educativa formal, pues, un estudio desarrollado por investigadores de Universidad Loyola Andalucía ha confirmado que "YouTube se ha consolidado como una herramienta relevante para el aprendizaje informal en la edad adulta, especialmente cuando las personas perciben que la plataforma es útil para aprender y cuentan con capacidad para gestionar de forma autónoma su propio proceso formativo".

Según ha informado la Universidad Loyola Andalucía en una nota, la investigación, publicada en la revista 'International Journal of Lifelong Education', analiza los factores que explican la preferencia de adultos de entre 30 y 60 años por YouTube como entorno de aprendizaje dentro del marco del aprendizaje a lo largo de la vida.

Los resultados muestran que "las variables subjetivas, como la valoración pedagógica de la plataforma y la autorregulación del aprendizaje, son determinantes, mientras que factores sociodemográficos, como el género, el nivel educativo o la situación laboral no presentan una relación significativa".

INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

El estudio ha sido realizado por los investigadores Iván Quintero-Rodríguez y Salvador Reyes de Cózar, del departamento de Educación y Deporte de Universidad Loyola, y se basa en una muestra de 302 personas adultas residentes en Andalucía, enmarcándose en la línea de investigación de la universidad orientada al análisis de los procesos educativos, la inclusión digital y el impacto social del uso de tecnologías en contextos reales de aprendizaje.

El objetivo principal del estudio fue identificar qué variables explican que los adultos elijan YouTube como herramienta para aprender fuera de entornos educativos formales, en un contexto marcado por la necesidad de actualización continua de conocimientos y competencias.

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE

Los resultados indican que "la preferencia por YouTube se asocia de manera significativa con la percepción de su utilidad para aprender, la facilidad de uso y la capacidad para seleccionar contenidos, organizar el aprendizaje y evaluar los resultados obtenidos".

En cambio, variables objetivas, como el sexo, el nivel educativo o la situación laboral no influyen de forma significativa en dicha preferencia. La cuestión es que "plataformas como YouTube ya están siendo utilizadas por muchas personas adultas como espacios reales de aprendizaje, pero su potencial educativo depende de la autonomía y la competencia digital de los propios usuarios", según los investigadores.

RESULTADOS RELEVANTES

El estudio muestra además que "la edad mantiene una relación negativa moderada con la preferencia por YouTube como herramienta de aprendizaje, de modo que, dentro de la muestra analizada, las personas de mayor edad tienden a mostrar una menor valoración de la plataforma con fines formativos". En cambio, "la frecuencia de uso presenta una asociación positiva", ya que "quienes utilizan YouTube con mayor regularidad tienden a considerarla más adecuada para aprender".

Estos hallazgos aportan "evidencias relevantes para el diseño de políticas públicas orientadas al aprendizaje permanente, al señalar la importancia de promover la alfabetización digital y la autorregulación del aprendizaje, especialmente en población adulta".

Desde el punto de vista social, los resultados subrayan que "el acceso a plataformas gratuitas y flexibles como YouTube puede contribuir a reducir barreras educativas, siempre que se acompañe de estrategias que fomenten el pensamiento crítico y el uso responsable de la información".

El estudio pone de relieve "la necesidad de reforzar la alfabetización digital y la autonomía en la educación de personas adultas, para avanzar hacia un modelo de aprendizaje permanente más inclusivo y adaptado a las necesidades de la vida cotidiana", señalan los investigadores".

APRENDIZAJE PERMANENTE

La investigación refuerza el papel de YouTube como "un recurso accesible para el aprendizaje a lo largo de la vida, alineado con los principios de equidad, inclusión y desarrollo personal". En este sentido, el estudio de Universidad Loyola pone de manifiesto "la necesidad de diseñar iniciativas educativas que aprovechen el potencial de las plataformas digitales para mejorar las oportunidades de aprendizaje de la ciudadanía y favorecer una sociedad más justa y preparada ante los retos del futuro".

Frente a otros trabajos centrados en jóvenes o en el uso educativo formal, los resultados de los investigadores de la Universidad Loyola "muestran que no son tanto las características sociales o educativas de las personas las que explican el uso de YouTube para aprender, sino factores más personales, como la percepción de utilidad y la capacidad de autorregular el aprendizaje. Esto ayuda a entender mejor cómo se construye el aprendizaje a lo largo de la vida y aporta evidencias para diseñar estrategias educativas más inclusivas y adaptadas a diferentes edades".

La investigación empleó un diseño cuantitativo no experimental, utilizando cuestionarios validados previamente que miden, tanto la valoración instrumental y pedagógica de YouTube, como la capacidad de las personas para autorregular su aprendizaje en la plataforma. El análisis estadístico incluyó técnicas correlacionales y modelos de regresión múltiple.