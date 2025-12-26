La Eurocámara pide un plan europeo de renovación de la flota pesquera para avanzar hacia la descarbonización

Archivo - Varios barcos de flota artesanal tras la convocatoria de paro por parte de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores en la dársena de A Marina en A Coruña, Galicia (España), en magen de archivo. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el pasado jueves un informe con nuevas medidas para impulsar la transición energética del sector pesquero, entre ellas programas de renovación de la flota, cambios en la legislación vigente y más financiación para facilitar la descarbonización de los buques de la UE.

El texto ha salido adelante con 450 votos a favor, 93 en contra y 37 abstenciones y parte de la idea central de que alcanzar la neutralidad climática en 2050 solo será posible si la flota europea se moderniza mediante una transición justa, que tenga en cuenta el impacto económico sobre el sector, especialmente en los pequeños operadores.

"Este informe establece un enfoque práctico para reducir las barreras a las que se enfrentan los pescadores, apoyar la inversión y la innovación, y mejorar las condiciones de trabajo y de vida a bordo", ha señalado el eurodiputado Ton Diepeveen, del partido ultraderechista Patriotas por Europa.

Para reducir sus emisiones, la Eurocámara propone renovar los buques y pide a la Comisión Europea y a los Estados miembro que impulsen programas de modernización en colaboración con el sector privado, dado que la flota europea tiene de media una edad de 31,5 años.

Además, reclama una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), al considerar que la normativa actual limita el acceso a financiación pública y privada para este tipo de inversiones. Los eurodiputados también piden crear nuevos instrumentos financieros específicos para apoyar la transición energética.

El informe subraya asimismo la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los buques. Entre las medidas propuestas figuran la financiación de auditorías energéticas con fondos europeos y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar las rutas de pesca. La Eurocámara apuesta, además, por definir una hoja de ruta de descarbonización progresiva, basada en datos científicos.

ARTES DE PESCA MÁS SELECTIVOS Y MEJORES CONDICIONES

Más allá de la reducción de emisiones, el Parlamento pone el foco en la innovación en los artes y técnicas de pesca. El desarrollo de equipos más selectivos permitiría reducir las capturas no deseadas, evitar la pesca de juveniles y minimizar el impacto sobre los ecosistemas marinos.

En este sentido, la Eurocámara pide invertir en mejorar la selectividad de los artes, modernizar los buques y reforzar la infraestructura portuaria, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pescadores y unas condiciones laborales dignas.

NECESIDAD DE FONDOS EUROPEOS PARA LA FLOTA ANDALUZA

A nivel andaluz, el director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, ha señalado que "la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ve muy favorable el establecimiento de un plan europeo que apoye la renovación de la flota andaluza, pudiendo disponer de fondos que le ayuden a afrontar los retos futuros, de modernización, descarbonización y, seguir acompañando los esfuerzos de sostenibilidad que vienen realizándose".

Tal y como ha explicado el director general, "desde Andalucía trabajamos, no solo con el Fempa, sino también en el marco de la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible con horizonte 2028 con el objetivo impulsar y hacer más sostenibles los sectores económicos vinculados con los mares y la costa de Andalucía, por lo que estamos plenamente alineados con esta petición del Parlamento europeo".

Asimismo, Aldereguía ha detallado que "desde Andalucía venimos realizando importantes proyectos dirigidos a mejorar la selectividad, como puede ser el aumento de la luz de malla de las artes de arrastre en la flota del Mediterráneo, como en general, para toda la flota de arrastre andaluza con la instalación de puertas voladoras que reducen el impacto de la pesca en el fondo marino, protegiendo hábitats y ecosistemas marinos vulnerables; así como en la aplicación de medidas técnicas, como el establecimiento de vedas espaciotemporales para proteger zonas de reproducción.