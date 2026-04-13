Europa pide a la candidatura de Granada 2031 formalizar compromisos financieros y un director artístico

Archivo - Expectación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada tras la elección como finalista de la ciudad para la Capitalidad 2031 el 13 de marzo de 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Expertos encargado de llevar a cabo el proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031 ha trasladado sus recomendaciones para que la candidatura de Granada aporte una propuesta final "más completa y refinada".

En el informe hecho público por el Ministerio de Cultura, consultado por Europa Press, el comité señala aquellas áreas que requieren mayor desarrollo antes de la candidatura final.

Recomiendan así una mayor coherencia y simplificación del programa, el nombramiento de un director artístico con el perfil adecuado, una dimensión europea más sólida y concreta, compromisos financieros formalizados a nivel regional y un análisis más profundo de los riesgos de masificación en una ciudad con un alto componente turístico.

Para el comité, la candidatura granadina ofrece una visión "genuina y sólida" desde el punto de vista intelectual, basada en una comprensión honesta de la 'paradoja de Granada' y respaldada por instituciones robustas, en particular la Universidad de Granada, un consorcio bien estructurado y una amplia participación ciudadana.

La ambición de transformar Granada en un "laboratorio vivo" de innovación cultural es considerada por los expertos "visible y creíble".

Ya entrando en detalle, en el informe se solicita que la candidatura presente "un plan claro" para el desarrollo futuro del equipo, especialmente para el nombramiento del director artístico, incluyendo cronogramas, perfiles de candidatos, procesos de selección y aclarar la relación entre el liderazgo artístico y el de gestión del proyecto.

También se apuesta por que la candidatura obtenga "compromisos formales por escrito de la Junta de Andalucía para unirse al Consorcio", así como "validar y clarificar el apoyo financiero a través de las autoridades nacionales".

Se reclama así a Granada "proporcionar compromisos formalizados por escrito que confirmen la asignación de fondos operativos y especificar los mecanismos mediante los cuales se desembolsarán los fondos, incluyendo las instituciones responsables, los procedimientos aplicables y los plazos previstos para su transferencia a la ciudad".

En general se concluye que el presupuesto operativo total de 79,05 millones de euros, con un objetivo de financiación privada del 20 por ciento, "es ambicioso pero en general creíble, teniendo en cuenta una base existente de más de 950.000 euros anuales en patrocinios culturales privados y un plan de inversión de 38,23 millones de euros, financiado por el Feder, NextGen EU y otros programas de inversión pública confirmados".

Junto a ello, se recomienda elaborar la evaluación de riesgos para abordar la sobrepoblación, la presión turística sobre los residentes y los plazos de entrega de infraestructuras, y presentar estrategias de mitigación concretas para cada escenario de riesgo.

La estrategia de marketing y comunicación está poco desarrollada a juicio de los expertos, que llaman también a completarla.