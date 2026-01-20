Evacuado al hospital tras caer desde un tercer piso en Motril (Granada)

Archivo - Bomberos de Motril durante una intervención. Archivo. - 112 - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido evacuado al Hospital Santa Ana de Motril (Granada) después de que en la mañana de este martes se precipitara desde un tercer piso de un edificio de la localidad y cayera en el patio interior del inmueble sobre una pérgola.

Fuentes del 112 han señalado a Europa Press que el aviso llegó sobre las 11,00 horas por parte de un particular que alertaba de que esta persona se había caído al vacío desde un tercer piso en un edificio situado en la calle Rubén Darío.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Motril, Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios. Los Bomberos han podido acceder a través de una vivienda al patio donde había caído la víctima para su rescate, tras lo que ha sido trasladado hasta el hospital para recibir asistencia.