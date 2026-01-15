Evacuado al hospital un hombre de 77 años tras un incendio que ha calcinado un cortijo en Almegíjar (Granada)

Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 15 enero 2026 9:32
GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar afectado por inhalación de humo en un incendio registrado en un cortijo de la localidad de Almegíjar, en la Alpujarra granadina, según informa el el teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido sobre la medianoche alertaba de un incendio en un cortijo próximo a la carretera A-4128. El propietario del cortijo, un varón de 77 años, ha sido evacuado al Hospital Santa Ana por inhalación de humo.

El cortijo ha resultado calcinado, según los operativos que ha acudido al lugar del siniestro. Han actuado efectivos de los Bomberos del Consorcio, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil.

