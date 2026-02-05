El evento de divulgación 'Las que cuentan la ciencia' se pospone al 28 de febrero por el temporal

El evento 'Las que cuentan la ciencia' es aplazado por el temporal. - UCO

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha decidido posponer, debido a las inclemencias meteorológicas y con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de divulgadoras y asistentes, la novena edición de 'Las que cuentan la ciencia', que finalmente se celebrará el 28 de febrero en el Rectorado, en lugar de este sábado 7 de febrero en el Teatro Góngora como estaba previsto.

Tal y como ha detallado la institución universitaria en una nota, dicha decisión viene dada por la situación meteorológica y los efectos provocados en infraestructuras y el transporte, así como el compromiso de la organización por garantizar la seguridad de divulgadoras y público.

El tema central, que es el tiempo, así como el plantel de divulgadoras se mantiene de cara a la nueva fecha y la información sobre acceso y entradas en la nueva ubicación, el Rectorado de la Universidad de Córdoba el 28 de febrero, se difundirá durante la próxima semana.

Esta edición de 'Las que cuentan la ciencia' cuenta con el patrocinio del Instituto de las Mujeres por primera vez y vuelve a contar con la colaboración de la Unidad de Igualdad y el Área de Inclusión de la UCO, así como de 'Fundación Maldita' y 'The Conversation', dos de los medios que actualmente lideran la comunicación científica en España.