El exalcalde de Granada Paco Cuenca y la regidora de Motril, Luisa García Chamorro, Grandes Cruces al Mérito Militar

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha concedido la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al anterior alcalde de Granada, Paco Cuenca, hoy concejal en la capital granadina y diputado por el PSOE en la Diputación, y a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, del PP, en reconocimiento por su trabajo en la organización del Día de las Fuerzas Armadas de 2023 en la provincia granadina.

Tanto Cuenca, que es portavoz de la ejecutiva del PSOE-A, como García Chamorro, presidenta local del PP de Motril, en la costa de Granada, forman parte de una nómina de distinciones a personal civil aprobadas por el Consejo de Ministros a propuesta de Defensa que incluyen Grandes Cruces al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico para alcaldes de municipios que han acogido desfiles y actividades con motivo de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas.

Según ha detallado Defensa en una nota de prensa, la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco recae también en el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, mientras que la del Mérito Naval con distintivo blanco reconocen a los alcaldes de Gijón, María del Carmen Moriyón, y de Tenerife, José Manuel Bermúdez; y la del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a la regidora de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Las Grandes Cruces al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico suponen "un reconocimiento que sirve para agradecer el esfuerzo y el cariño de todos los vecinos y sus ayuntamientos para poder acoger el desfile y las actividades paralelas que conmemoran el Día de Fuerzas Armadas".

Es una jornada para "reflexionar sobre la inquebrantable lealtad de quienes forman parte de nuestras Fuerzas Armadas, quienes, día tras día, nos protegen, nos cuidan y velan por nuestra seguridad y que puede salir a la calle y ser compartido con la sociedad, gracias al apoyo y la dedicación de alcaldes y vecinos", han señalado sobre la razón de estas distinciones desde el Gobierno.