Exalcalde de Láchar (Granada) defiende la retirada de elemento punzante del monolito a Anguita por seguridad

SANTA FE (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Láchar (Granada) Pedro Sánchez (PSOE) ha defendido este jueves en el juicio que se ha seguido contra él en la jurisdicción civil por la presunta comisión de delitos leves contra el patrimonio por daños a un monolito en homenaje a Julio Anguita en este municipio de la Vega, que el Ayuntamiento procedió a quitar, tras denuncias vecinales, un elemento punzante del conjunto escultórico sin dañarlo.

Se trataba de una estrella "cortante" que incluso habría llevado a un percance con una niña al no tener la altura mínima exigida por la normativa, y que habría quedado guardada en dependencias municipales. La intervención no habría supuesto daño alguno tampoco a la inscripción con el nombre de Anguita, ha apuntado Sánchez en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe (Plaza número 1), según fuentes del caso consultadas por Europa Press.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha celebrado tras ser denunciado por la actual alcaldesa, Elizabeth Barnés, de IU, que ha comparecido ratificando su denuncia, en un proceso en el que no participa la Fiscalía.

IU Láchar indicó en una nota de prensa este pasado miércoles que Sánchez iba a juicio tras "la destrucción del monolito en homenaje a Julio Anguita, situado en la plaza que lleva su nombre en esta localidad", siendo él alcalde.

En julio de 2020, con gobierno local de IU, el pleno del Ayuntamiento de Láchar "aprobó denominar una plaza como Plaza Julio Anguita y se erigió un monolito en su honor". En palabras de Barnés, "fue un reconocimiento institucional a una figura política que trasciende siglas y que goza de respeto en amplios sectores ideológicos de nuestro país".

El que fuera coordinador de IU, fallecido en mayo de 2020, "representa honestidad, coherencia y compromiso con lo público, es una de esas figuras que generan consenso y dignifican la vida política", defendió en nota de prensa Barnés.

Cuatro años después, el 19 de junio de 2024, y una vez presentada la moción de censura contra Pedro Sánchez, cuyo pleno estaba convocado para el 25 de junio, según IU, que gobierna desde entonces en bipartito con el PP, "el entonces alcalde ordenó a un trabajador municipal seccionar el monolito de forma irreversible".

"No lo retiró, no lo trasladó, no abrió expediente, no pidió informes técnicos, no llevó la decisión al Pleno, simplemente lo destruyó por revanchismo", mantuvo Barnés.

Además este episodio ocurrió, y así consta en la denuncia, según la información facilitada desde IU Láchar, "después de que el pleno hubiera rechazado hasta en dos ocasiones su retirada", lo que para la coalición de izquierdas significa "que actuó en contra del máximo órgano democrático del Ayuntamiento y al margen de cualquier procedimiento administrativo".

Desde Izquierda Unida señalaron, que estos hechos podrían ser constitutivos de un posible delito contra el patrimonio y otro de prevaricación, "al tratarse de una decisión arbitraria adoptada presuntamente a sabiendas de su injusticia y sin ningún respaldo técnico ni jurídico".