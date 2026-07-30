La exalcaldesa del PP en Baena (Córdoba) renuncia como concejal por discrepancias sobre la planta de biometano

Archivo - La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Baena y exalcaldesa de dicha localidad cordobesa, Cristina Piernagorda, ha anunciado que presentará su renuncia al acta de edil y abandonará el grupo popular por discrepancias con la dirección provincial del partido ante el proyecto de la planta de biometano que se prevé construir en el término municipal.

En una rueda de prensa, Piernagorda ha asegurado que no va a "defender los intereses de nadie, ni de empresas privadas, ni de partidos que no sean los intereses de mi pueblo, de mis vecinos", a lo que ha agregado que lleva "denunciando desde hace algún tiempo que se están tomando desde el PP de Córdoba decisiones erróneas", algo que ha dicho "porque nos duele lo que están haciendo con el PP de Baena".

Al respecto, Piernagorda fue cesada como portavoz municipal a principios de julio, a la vez que el edil y presidente del PP local, Javier Vacas, renunció a su acta de concejal y anunció su salida de la actividad política, justificándola en motivos personales y profesionales.

En relación con el proyecto, la Plataforma Stop Biometano de Baena concluyó la semana pasada su ronda de contactos con todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, culminando con la alcaldesa, María Jesús Serrano, y el PSOE, para trasladarles su rechazo a la macroplanta.

La plataforma destacó en una nota que "el escenario político ha cambiado respecto a los primeros meses del debate sobre el proyecto" y considera que "el rechazo ciudadano a la macroplanta ha comenzado a extenderse también al ámbito institucional", a raíz de las reuniones con los grupos.

Como conclusión de esta ronda, han resaltado que "todas las formaciones han expresado, con distintos matices o puntos de vista, su rechazo a la instalación de la macroplanta de biometano proyectada", a la vez que "hay una disposición igualmente abierta a mantener un canal de comunicación entre la institución municipal, que también tiene competencias de índole urbanística en la tramitación del proyecto, y la plataforma, como representante de la sociedad civil en este tema, para el traslado de las novedades que se produzcan".

Asimismo, han valorado que "el consejo rector de una de las cooperativas olivareras de Baena, Nuestra Señora de Guadalupe, ha acordado rechazar la petición formulada por Oleícola El Tejar para emitir un certificado de apoyo institucional al proyecto de construcción de ocho plantas de biometano, al entender que se trata de una cuestión que debe ser sometida al parecer de la asamblea general". "Una medida de transparencia que aplaudimos y que deseamos se generalice", han expresado.