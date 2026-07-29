La plataforma Stop-Biogás protesta este jueves por la planta de biometano prevista en Benacazón (Sevilla)

Archivo - Instalaciones de la primera planta agroindustrial de biometano de Andalucía en La Calahorra (Granada), como foto de recurso - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Stop Biogás Aljarafe-Doñana ha convocado una concentración ciudadana este jueves, 30 de julio, a las 20,30 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), en protesta por la planta de biometano proyectada en el término municipal de Benacazón, al tiempo que ha realizado un llamamiento a la participación masiva de vecinos del Aljarafe, así como de asociaciones, organizaciones e instituciones de la comarca.

Señala la entidad social que el citado proyecto cuenta ya con un "importante respaldo" de municipios como Aznalcázar, Bollullos de la Mitación y Pilas, "con el apoyo de las formaciones políticas que componen sus respectivos arcos municipales a traves de diferentes mociones al respecto", destaca en un comunicado.

En este sentido, la plataforma reclama a la Junta de Andalucía que no autorice la instalación y pide al Ayuntamiento de Benacazón que no aprueben la macroplanta en el emplazamiento previsto. Además, los convocantes esperan que haya una masiva respuesto de vecinos de localidades de la comarca, "preocupados por el impacto del proyecto sobre el tráfico, los olores, el agua, la salud, la agricultura y la calidad de vida".

La planta está prevista en el término de Benacazón y, en ese sentido, su alcalde, Pedro Oropesa, trasladaba recientemente a vecinos de su pueblo y de la comarca un mensaje de "serenidad, legalidad y máximo rigor institucional" en relación con el citado proyecto de la empresa AGR Biogás.

El regidor realizaba una valoración positiva de la inversión, pero "con coherencia territorial", siendo "plenamente conscientes de la necesidad de la transición energética en el entorno". "No obstante, --insistía-- ese progreso solo tiene sentido si se desarrolla con respeto absoluto al modo de vida de los vecinos".

En cuanto al proyecto, este se encuentra actualmente en una fase "estrictamente administrativa de verificación técnica y legal". Así, tras un análisis preliminar del expediente, la postura del Ayuntamiento es "clara y firme": "a día de hoy, el proyecto no acredita el interés público necesario para su autorización".