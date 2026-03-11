Una excavación arqueológica busca confirmar las hipótesis sobre uno de los primeros vestigios islámicos de Córdoba

El equipo trabajando en la excavación en el Jardín de los Granados Sefardíes. - UCO

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una excavación arqueológica llevada a cabo por la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid trabaja sobre los restos de un antiguo edificio en el Jardín de los Granados Sefardíes de Córdoba, situado en la zona de Turruñuelos, donde busca confirmar las hipótesis sobre uno de los primeros vestigios islámicos de Córdoba.

Según informa la UCO en una nota, los restos, detectados a principios de los 2000 a través de una prospección geomagnética y geofísica y que se corresponderían a una construcción cuadrangular de unos 50 metros de lado, podrían ser de la Munyat (Almunia) al-Rusafa, una de las primeras construcciones de época islámica en Córdoba, anterior, incluso, a la fundación de la Mezquita.

Como explica la investigadora de la UCO y directora científica de la excavación, Carmen González, "si el edificio detectado en el magnetograma se correspondiera con algún pabellón o construcción perteneciente a la citada almunia, estaríamos ante uno de los poquísimos testigos de la arquitectura omeya temprana en al-Andalus, una muestra excepcional de la arquitectura del siglo VIII. No obstante, también podrían fecharse en otra época, y esta intervención permitirá concretar la cronología de esta construcción".

Con la información obtenida con la prospección realizada en el año 2000, el equipo tiene una idea general de la estructura, correspondiente a un edificio rodeado por un muro o perímetro de bastante entidad, configurado en torno a un posible patio o espacio central de aproximadamente 16 metros de lado, con pasillos en todos sus lados y un pórtico en, al menos, tres de ellos.

"Parece que la planta de este edificio guarda estrechas similitudes con ciertas construcciones oficiales omeyas en Oriente y, muy especialmente, con el palacio de az-Zaytuna en la ciudad siria de Rusafa (antigua Sergiópolis)", según ha explicado González, quien ha añadido que, "desde que se detectó, se han desarrollado numerosas investigaciones que han planteado la hipótesis de que esta construcción pudiera haber formado parte de la almunia del emir Abd al-Rahman I", el príncipe omeya que fundó el Emirato de Córdoba en el año 756, independizando Al-Ándalus del califato abasí de Bagdad.

A pesar de su importancia, la Almunia al-Rusafa de Córdoba todavía es muy desconocida desde un punto de vista material. Por ello, el equipo ha planteado una actividad arqueológica puntual,que tiene como principal objetivo verificar los resultados arrojados por la imagen geomagnética y comprobar el estado de conservación del edificio, así como poder obtener datos que permitan establecer su secuencia estratigráfica y cronológica.

Según ha señalado González, el objetivo es "recabar información sobre cuándo se hizo y cómo". Para ello, se han "ubicado varios sondeos en puntos clave del edificio que ayudarán a registrar sus técnicas constructivas, recuperar materiales arqueológicos, obtener datos para establecer su secuencia ocupacional estratigráfica y su cronología y, en definitiva, recabar información sobre su trazado y diseño2. Todo ello conducirá, según esperan, "a una interpretación histórica más concreta".

Ahora el equipo está abriendo los tres sondeos que componen la campaña, combinando el trabajo manual con máquina. Han podido "comprobar ya la veracidad de la imagen que nos devuelve el magnetograma", pues han "localizado algunos de los muros" que habían "previsto excavar". No obstante, este es "un momento muy preliminar de la intervención como para avanzar datos cronológicos o estructurales sobre el edificio", de modo que, según ha reconocido González, aún hay que esperar antes de confirmar la pertenencia de esta construcción a la Almunia de al-Rusafa.

Con todo ello, el equipo quiere comprobar la validez de las hipótesis actualmente vigentes, profundizar en el conocimiento histórico-arqueológico de esta zona de la ciudad y, más concretamente, de la Almunia de al-Rusafa, así como aportar nuevos datos que permitan hacer avanzar la investigación sobre la misma.

La campaña de excavación, realizada en el marco del 'Proyecto de Investigación Rusafa', está financiada por el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, la Fundación Gerda Henkel (Alemania) y la Universidad de Córdoba, y para su correcto desarrollo colaboran también el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa Rusafa Arqueología S.L.

La dirección científica de los trabajos corre a cargo de la investigadora Ramón y Cajal en el Área de Arqueología de la UCO, Carmen González, y del director científico del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, Félix Arnold.

La dirección de la excavación arqueológica la asumen Rafael Clapés Salmoral (Rusafa Arqueología) y la propia Carmen González. El equipo de investigación lo componen, además de las tres personas ya citadas, el profesor titular de Arqueología de la UCO Alberto León, y el jefe de la oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Murillo. En la excavación, además de técnicos profesionales, participa también alumnado en formación de la UCO y de la Universidad de Bamberg (Alemania).