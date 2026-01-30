Expertas andaluzas presentan en Europa los avances en losProgramas de Optimización de Antimicrobianos en la salud

Imagen del encuentro en Viena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud, ha participado en el Encuentro Anual de la segunda Acción Conjunta sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (EU-Jamrai 2), celebrado en Viena (Austria) del 28 al 30 de enero, donde se han presentado los avances en la línea de trabajo que impulsa la capacitación e implementación de Programas de Optimización de Antimicrobianos (Proa) en salud humana en la Unión Europea. Allí, expertas andaluzas han presentado en los avances en los programas de optimización de antimicrobianos en la salud.

Este encuentro internacional reúne a responsables políticos, gestores y profesionales sanitarios de toda Europa para avanzar en una respuesta coordinada frente "a uno de los principales retos de la salud pública como es la resistencia a los antimicrobianos".

La Comisión Europea impulsa esta segunda edición de EU-Jamrai tras el éxito de la primera convocatoria, en la que participan más de 120 organizaciones de 30 países con el objetivo de consensuar soluciones eficaces y sostenibles en el uso de antibióticos y en la prevención de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

La participación de Andalucía en EU-Jamrai 2 se articula en tres líneas de trabajo estratégicas: la creación de un marco europeo para los PROA, en calidad de colíder de tarea junto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps); el desarrollo de acciones para mejorar los sistemas de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos; y la prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

En el ámbito autonómico, la participación en la Acción Conjunta EU-Jamrai 2 se articula a través del Servicio Andaluz de Salud, con el apoyo de la Fundación Progreso y Salud (FPS).

Andalucía desempeña un "papel clave", tal y como ha señalado la Junta, como colíder del paquete de trabajo PROA en salud humana junto con la Aemps, reforzando el compromiso del sistema sanitario público andaluz con la salud pública y el uso prudente de los antimicrobianos.

En la reunión de trabajo celebrada en Viena han participado la coordinadora científico-técnica de los Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA) en la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Rocío Fernández Urrusuno, directora del equipo de EU-JAMRAI 2 en Andalucía, y la farmacéutica María Núñez Núñez, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada en calidad de colíderes del proyecto.

La segunda Acción Conjunta EU-Jamrai da continuidad al trabajo iniciado en la primera edición, con el objetivo de reforzar la coordinación entre países europeos y avanzar en políticas comunes frente a la Resistencia Antimicrobiana (RAM) desde el enfoque "Una sola salud".

Entre sus prioridades se encuentran establecer un marco europeo para programas de uso responsable de antimicrobianos en salud humana, animal y ambiental; promover la innovación para la prevención y control de infecciones en los Estados miembros y países asociados; mejorar el acceso a productos antimicrobianos seleccionados para uso humano y veterinario y desarrollar un nuevo sistema integrado de vigilancia de la RAM desde la perspectiva 'Una sola salud' que fomente la disponibilidad de la información para la toma de decisiones por los profesionales y los gestores.