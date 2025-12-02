Experto avisa de la "fragilidad" del profesorado y de su "malestar", que deriva en bajas médicas de hasta el 40%

Jornada 'Bienestar emocional, dificultades en los centros', con la ponencia de Gregorio Luri en la Fundación Cajasol. - CESUR

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) a través del Círculo de Educación y Sociedad (CEYS), su think tank de innovación educativa, ha celebrado el encuentro 'Bienestar emocional, dificultades en los centros: Miradas desde el aula con Gregorio Luri' en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. Durante su intervención, el filósofo y profesor Gregorio Luri hizo hincapié en el "malestar notable y posiblemente creciente" que se vive actualmente en la familia, la sociedad y la escuela.

Hizo un llamamiento especial a la atención sobre la "fragilidad de los profesores" como consecuencia de "cargas de trabajo insostenible, esfuerzo de apoyo administrativo, autonomía limitada y un salario inadecuado". En este sentido, señaló que la clave para abordar el bienestar emocional en los centros educativos reside en el bienestar emocional del propio profesor, ya que "el malestar docente es el malestar de los encargados de impartir educación emocional", tal como ha recogido Cesur en una nota de prensa.

Para ilustrar la situación, Luri compartió datos de informes y estudios, poniendo en contexto la sobrecarga y el ambiente que percibe el profesorado. De esta forma, el 50% de los profesores en España se declara estresado; las bajas médicas de docentes alcanzan tasas de entre el 25% y el 40%, dependiendo de la comunidad autónoma, una situación que resulta "económicamente insostenible", y un 29% de los profesores de Secundaria y un 24% de Primaria perciben un ambiente ruidoso o desordenado en las aulas, lo que genera una pérdida de tiempo lectivo, según el informe Talis.

Tal y como expuso el filósofo, y en línea con las declaraciones de Andreas Schleicher, creador del informe de PISA, existe un fenómeno en el que "los estudiantes se han convertido en consumidores, los maestros en proveedores de servicios y los padres en clientes. Eso es el fin de la escuela". En este contexto, Luri defendió que "reduciendo el nivel de exigencia académica no se incrementa el bienestar emocional en las aulas", sino que el camino pasa por el éxito académico.

El profesor Luri planteó la necesidad de introducir la "esperanza y serenidad" en la escuela, insistió en que "sin confianza no hay escuela" y criticó la "sobreprotección" en el ámbito familiar, a la que tildó de "una forma de maltrato" porque impide al niño gestionar la realidad. También alertó sobre la introducción constante de elementos psicológicos en el aula que están transformando la escuela en una institución cada vez más terapéutica. Además, Luri abordó otros aspectos que influyen en el bienestar emocional, como la necesidad de una correcta higiene del sueño y la importancia de la amistad y el ejercicio.

Concluyó su reflexión afirmando que "es mucho más importante enseñar a los alumnos a amar incondicionalmente la vida que a proporcionarles clases de educación emocional", aunque reconociendo la importancia de esta última. Por su parte, los testimonios de Rocío Guerrero y Daniel Bermúdez coincidieron en señalar que los profesores están agotados y a menudo se sienten perdidos. Ambos destacaron que los alumnos están trasladando al profesorado la realidad de los problemas que sufren en casa, y manifestaron su preocupación de que las familias están perdiendo su rol como referentes de sus hijos.

El evento, organizado con la colaboración de Hidral y la Fundación Cajasol y dirigido a la comunidad educativa, ha contado con la participación del filósofo y profesor Gregorio Luri, una de las voces más destacadas en el debate sobre la educación en España. Además, se han sumado al diálogo dos profesionales con experiencia directa en el aula: Rocío Guerrero, directora general del Centro Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla, y Daniel Bermúdez, profesor del CEIP Malala de Mairena del Aljarafe.