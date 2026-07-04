El experto cordobés en Compliance Rafael Aguilera ha sido nombrado investigador del Center for Law and Behavior

El experto cordobés en Compliance Rafael Aguilera, en el Center for Law and Behavior de Ámsterdam. - RAFAEL AGUILERA

CÓRDOBA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor y abogado cordobés Rafael Aguilera, especialista en prevención de delitos corporativos, fraude empresarial y sistemas de cumplimiento, materia que en el ámbito forense es conocida bajo la denominación de Compliance, ha sido nombrado investigador visitante del Center for Law and Behavior de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), uno de los centros internacionales más avanzados del mundo en materia de estudio empírico e interdisciplinar sobre la relación entre el Derecho, el comportamiento humano y cumplimiento e integridad dentro de organizaciones.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Rafael Aguilera ha destacado que "aquello que hace verdaderamente extraordinario a este centro, no solo es la reputación académica que atesora, sino la sofisticación metodológica de sus investigaciones científicas, su enfoque interdisciplinar y el gran impacto que generan sus trabajos".

El Center for Law and Behavior, integrado en la Amsterdam Law School de la Universidad de Ámsterdam," genera y difunde conocimiento científico avanzado sobre los efectos reales de las normas y otras tipologías de influencias", también analiza "por qué individuos y organizaciones cumplen o incumplen el Derecho, y qué intervenciones pueden mejorar la eficacia de la integridad corporativa y los sistemas de prevención de delitos corporativos o sistemas de Compliance".

Durante su estancia, Aguilera centrará su labor de investigación en "las evidencias que miden verdaderamente la eficacia real de los sistemas de prevención de delitos, conectando el Derecho Penal con el 'behavioral compliance', la criminología corporativa y la evidencia empírica sobre cumplimiento normativo".

En un contexto como el actual, "marcado por la aparición de casos de corrupción política, fraudes empresariales y delincuencia económica", el proyecto analizará "qué componentes de los sistemas de Compliance influyen verdaderamente en la conducta organizacional y permiten prevenir conductas ilícitas dentro de empresas, fundaciones, partidos políticos y otras organizaciones".

A partir de este análisis, su trabajo busca "avanzar hacia criterios científicos sólidos que permitan valorar, también en sede judicial, si una organización ha desplegado un esfuerzo preventivo real, eficaz e idóneo para evitar y detectar delitos, superando así una concepción formal del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley o por estándares de otra naturaleza".

Para saber si los sistemas de Compliance, o algunos de sus componentes, son realmente eficaces, "no basta con mirar si existen desde el plano meramente documental, debemos de atender a la evidencia científica existente, entender sus limitaciones o aspectos contraintuitivos, y ello debe ser considerado en el escenario judicial", según ha aclarado el experto cordobés.

'MANUAL DE COMPLIANCE PENAL'

En esta misma línea, Aguilera publicó el pasado febrero la nueva edición actualizada del 'Manual de Compliance Penal', una obra prologada por los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómez y Julián Sánchez Melgar, y que cuenta con epílogo de Vicente Magro Servet. Además, el Manual incorpora reseñas de destacados expertos en la materia, entre ellos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

En la obra se desglosan los casos más relevantes, investigados o enjuiciados, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance Penal. Además, se realiza un estudio avanzado del cumplimiento normativo desde un enfoque multidisciplinar y eminentemente científico, perspectiva permite "comprender mejor los factores sociolegales y criminológicos vinculados a las conductas cumplidoras e incumplidoras en contextos corporativos".

EXPERTO INTERNACIONAL

Rafael Aguilera Gordillo es profesor de Compliance Penal y Derecho Penal, abogado experto en Penal Económico y doctor en la materia. Ha sido profesor visitante de la Faculty of Law de la Universidad de Oxford (Reino Unido) en 2019 y 2023, e investigador asociado del College of Law de la Florida International University (Estados Unidos) en 2022. Es codirector del Programa en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales de la Universidad de Valladolid, profesor en la Universidad Loyola Andalucía y docente en diversos programas de posgrado.

Es considerado un especialista de prestigio internacional en responsabilidad criminal corporativa, investigaciones internas corporativas y sistemas de Compliance. De su trayectoria académica y profesional destaca su participación como experto en congresos internacionales, como la Cumbre de Alto Nivel sobre Educación y Estado de Derecho de Naciones Unidas, en la sesión 'Crime prevention and criminal justice'; el XIV Congreso Internacional de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Penal, y las ediciones VII y VIII del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos.

Aguilera fue precursor a nivel internacional en la utilización de la teoría de juegos, la modelización avanzada y la economía conductual (behavioral game theory) para el Compliance Penal, el análisis de riesgos penales y el esclarecimiento de la atribución de responsabilidad penal corporativa. Además, codirige el Compliance Advisory LAB del área Forensic de Grant Thornton España y es autor de diversos libros y capítulos publicados por editoriales situadas en los primeros puestos de los índices de calidad académica.