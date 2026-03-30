Expertos alertan de la "profesionalización" de los ciberdelincuentes y piden incorporar la "cultura del riesgo"

Cesur y la Asociación Española de Gestión de Riesgos y Seguros (AGERS) han celebrado en Sevilla un encuentro titulado 'Anticipar para ganar: gestión proactiva del riesgo empresarial'. - CESUR

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) y la Asociación Española de Gestión de Riesgos y Seguros (AGERS) han celebrado en Sevilla su primer encuentro conjunto en el marco del acuerdo de colaboración institucional firmado recientemente entre ambas entidades, una alianza orientada a impulsar actividades formativas, técnicas y divulgativas relacionadas con la gestión de riesgos, los seguros y el desarrollo empresarial en el sur de España. En las jornadas se ha puesto de alertado de la "profesionalización" del atacante.

La jornada, celebrada el 26 de marzo en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha reunido a empresas de diferentes tamaños, mercado asegurador y de la mediación, así como representantes institucionales bajo el título 'Anticipar para ganar: gestión proactiva del riesgo empresarial', en un encuentro presentado por Alicia Soler, directora de AGERS, se ha centrado en los principales desafíos que afrontan las organizaciones: la integración de la gestión de riesgos en la estrategia empresarial, la creciente responsabilidad de los órganos de dirección y el impacto regulatorio y asegurador en la toma de decisiones.

La bienvenida institucional ha corrido a cargo de Francisco Velasco, delegado de EOI Andalucía, Luis Lancha, presidente de AGERS y Cristóbal Sánchez, viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, quienes han subrayado la importancia de incorporar la cultura del riesgo a la toma de decisiones empresariales y de fortalecer la colaboración entre organizaciones para acompañar a las empresas en un entorno cada vez más complejo.

La sesión técnica ha comenzado con la intervención de Alejandro Daniel García Bravo, Chief Risk Officer en COX y delegado de AGERS en Andalucía, que ha puesto el foco en la importancia de integrar la gestión de riesgos en la estrategia corporativa y en el valor que esta función aporta a la competitividad, la anticipación y la sostenibilidad de las empresas. En este sentido, García Bravo ha señalado que la gestión de riesgo es una gran desconocida y que en las empresas españolas hay poca cultura de contar con una gestión de riesgos estructurada.

Tal y como ha asegurado, "la gestión de riesgos vela por el crecimiento y la supervivencia de la empresa", y ha recalcado que es fundamental que la alta dirección tenga un sistema de análisis y de toma de decisiones ante los riesgos. A continuación, la mesa de expertos dedicada a 'Gestión de Riesgos ciber: evolución y claves del seguro ciber', moderada por Alicia Soler, ha abordado la evolución del riesgo cibernético y el papel del seguro como herramienta de respuesta.

En ella han participado Antonio Francisco Domínguez Crespo, CEO y CTO de Geserisk; Anna Mets, Claims Relationship Manager en QBE Europe; y Alberto Gullón Cofrade, suscriptor senior de Cyber para QBE Iberia. Durante el debate, los ponentes han subrayado que, ante una criminalidad cada vez más sofisticada por el uso de la IA, el seguro ciber no debe confundirse con la prevención ni sustituir a la ciberseguridad propia de la empresa, sino entenderse como su mejor aliado estratégico. Ya no se trata de preguntarse cuándo va a sufrirse un ciberataque, sino cómo de preparado se estará cuando ocurra.

Antonio Francisco Domínguez ha alertado sobre la profesionalización del atacante, señalando que actualmente existen organizaciones criminales con motivaciones económicas o geopolíticas que permiten que no se requiera un conocimiento técnico avanzado para ejecutar ataques. En este sentido, ha puesto el foco en la vulnerabilidad de las credenciales --origen del 80% de los incidentes--, recomendando medidas como el acceso multifactor, la detección extendida y el uso de backups funcionales y probados.

Por su parte, Alberto Gullón ha destacado la importancia de la gobernanza y la implicación directa de los directivos en la gestión de estos riesgos, mientras que Anna Mets ha advertido sobre el impacto crítico del ransomware (secuestro de datos) y la necesidad de una respuesta coordinada en las primeras 72 horas, donde la confianza en los expertos y la rapidez de intervención son vitales para evitar la parálisis de la compañía durante semanas.

La jornada ha incluido también la intervención de Rogelio Bautista, Head of Customer Relationship Management en Zurich Insurance, quien ha presentado las principales conclusiones del Informe de Davos y ha aportado una visión global sobre los riesgos emergentes que marcarán la agenda empresarial en los próximos años. Rogelio Bautista ha definido este documento como la referencia más robusta y sólida a nivel mundial, sustentada este año por las encuestas a más de 1.300 expertos, 11.000 líderes empresariales de 116 países y la colaboración de 159 especialistas para analizar un total de 33 riesgos globales.

En su exposición, ha destacado que la confrontación geoeconómica se ha posicionado como la principal preocupación global, escalando posiciones hasta ser identificada por el 18% de los consultados como el riesgo más probable de desencadenar una crisis significativa en 2026, seguida de cerca por el conflicto armado entre Estados. Centrándose en el contexto nacional, Bautista ha señalado los cinco riesgos críticos para España: la polarización social, la falta de mano de obra y talento, la insuficiencia de servicios públicos como sanidad y pensiones, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades económicas.

Finalmente, ha advertido que, en un horizonte a diez años, los riesgos medioambientales volverán a predominar de forma absoluta en la agenda de riesgos globales. La jornada ha concluido con la intervención de José Manuel González, presidente de CESUR, quien ha resaltado que "el mundo del riesgo tiene muchos sevillanos de importancia", como ha quedado demostrado en este encuentro. Esta primera jornada conjunta representa la puesta en marcha del acuerdo entre AGERS y Cesur y confirma la voluntad de ambas entidades de generar espacios de reflexión, formación y conexión empresarial en torno a la gestión de riesgos como palanca estratégica para las organizaciones.