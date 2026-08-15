Expertos avisan de que habrá réplicas del terremoto como en 2021 y descartan por el momento daños "estructurales"

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Emergencias de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha explicado este sábado que los expertos avisan de que habrá más réplicas del terremoto sentido en Granada capital y varios municipios del área metropolitana como en el "enjambre de seísmos de 2021"; asimismo, descartan, por el momento, daños "estructurales".

En declaraciones a Europa Press tras celebrarse la reunión del comité sísmico, Martos ha señalado que las réplicas serán de entre 3 y 3,5 de magnitud. Hasta el momento, se han recibido más de 200 llamadas y se han realizado 85 intervenciones por parte de los servicios de emergencias de la Diputación. "No hay daños estructurales", tranquiliza el diputado, que apunta a cornisas, cristales y grietas que, sólo en algunos casos, obligaron a desalojos "preventivos", aunque ya esos vecinos están de vuelta en sus domicilios.

En las próximas horas habrá inspecciones en los municipios más afectados (Alhedín, Armilla, Las Gabias, La Zubia, Churriana de la Vega) y en el sur de Granada capital, concretamente en el barrio de El Zaidín. Si esas inspecciones se detectaran daños estructurales, habrá que tomar medidas ya que las réplicas que se esperan podrían "incrementar" dichos daños.

Eduardo Martos ha calificado el mes de agosto de "intenso" en términos de gestión de emergencias, ya que al terremoto se le suma desde esta madrugada una fuerte tormenta eléctrica que mantiene en aviso amarillo a buena parte de la provincia granadina. De cara a las réplicas, las recomendaciones a la ciudadanía son mantener la calma; buscar lugares abiertos y no usar ascensores, entre otras sugerencias.