Una exposición aborda en la Universidad de Jaén la construcción visual de las identidades de género con motivo del 8M

JAÉN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha iniciado su programación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, con la inauguración de la muestra '¿Cómo se construyen las identidades de género? Desde el arte a la publicidad'

Organizada a través del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social junto con el Seminario 'Mujer, Ciencia y Sociedad, invita a reflexionar acerca de la incidencia de las imágenes en una construcción visual de las identidades condicionada por cada época.

"Contextualizada en cada momento histórico donde lo visual ha marcado y marca cómo las sociedades modelan el cómo ser, cómo mostrarse a los demás, cómo comportarnos y qué trabajos y labores realizar para ser admitidas y reconocidas dentro de un contexto, o todo lo contrario, sentirnos rechazadas", ha explicado la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández.

Ha considerado, además, que la muestra ayudará a "desentrañarnos y hacernos más conscientes de la presencia de estos estereotipos --que etiquetan y encorsetan en modelos cada vez más extremos-- en las imágenes que llenan los móviles todos los días para poder actuar críticamente frente a ellas".

Por su parte, la directora del Seminario Mujer, Ciencia y Sociedad de la UJA, la profesora Yolanda Caballero, se ha referido a la finalidad de la exposición: "conocer cómo se construyen las identidades de género".

Y ello, fruto de un proyecto de investigación Feder por el que seleccionaron varios campos para presentar de forma didáctica esos procesos de construcción de identidades de género. "Hacernos conscientes de ello, porque a veces nos pasan desapercibidos", ha apostillado.

Las actividades de la Universidad de Jaén con motivo del 8M continúan este martes con la conferencia 'Impacto del dolor crónico en la salud pelviperineal femenina: desde la invisibilidad hasta los avances terapéuticos'.

Organizada junto a la Facultad de Ciencias de la Salud, está prevista a las 12,00 horas, en el aula 6 del edificio A4 a cargo de la fisioterapeuta Cristina González. El programa completo puede consultarse en la página web de la Universidad de Jaén.