Exposición en el Parlamento sobre las cinco décadas del primer atentado masivo de ETA: la cafetería Rolando en Madrid

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, este miércoles recorriendo la exposición que recuerda los 50 años transcurridos del primer atentado masivo de ETA, cometido en la cafetería Rolando en Madrid. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha inaugurado este miércoles la exposición 'Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA', que se podrá visitar en el Salón de Pasos Perdidos, y que llega a la Cámara autonómica a petición de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril y ha creado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

La muestra fotográfica revisa el impacto histórico que tuvo el primer atentado múltiple de la banda terrorista ETA, que acaeció el viernes 13 de septiembre de 1974 en Madrid y que dejó 13 víctimas mortales, entre ellas, la primera víctima andaluza de la banda terrorista, Antonio Lobo Agudo, natural de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), además de otros 70 heridos, según una nota del Parlamento.

La exposición 'Rolando 2.15 - 2:45. 50 años de la primera masacre de ETA' es un proyecto itinerante creado por el Centro Memorial, a partir de la exposición matriz ubicada en su espacio museístico de Vitoria, y se estructura en 22 paneles con códigos QR que aportan más información, haciendo referencia a los diferentes hitos del atentado y contando también las historias de las 13 víctimas mortales.

Uno de los paneles alude a los héroes, las personas que dieron lo mejor de sí mismas entre vecinos, empleados de los establecimientos afectados, bomberos, policías, sanitarios, o taxistas, quienes gracias a su rápida y desinteresada actuación salvaron una cantidad incalculable de vidas.

La muestra está comisariada por Gaizka Fernández Soldevilla y Ana Escauriaza Escudero, investigadora, graduada en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra, y doctora en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), respectivamente.

Aguirre ha pedido a la ciudadanía que "se acerque al Parlamento para conocer la exposición", convencido de que "además de ayudarnos a no olvidar una época que causó tanto daño y tanta sinrazón en España, es importante que nos concienciemos de que siempre hay que trabajar en la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo".

El presidente de la Cámara ha recordado a todas las víctimas "de la barbarie de ETA, algo de lo que desgraciadamente no fuimos ajenos en Andalucía, como por ejemplo con los asesinatos en Sevilla de Ascen y Alberto, en cuya memoria se le puso su nombre a una de las salas principales de esta Cámara andaluza".

Junto a Aguirre han asistido a la inauguración diputados, el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez; el director de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, Enrique Algar; Teresa Jiménez-Becerril, adjunta primera al Defensor del Pueblo y hermana de Alberto Jiménez-Becerril; y Maribel Lobo, hija de la primera víctima andaluza de ETA.

En palabras de Jiménez-Becerril, iniciativas como esta exposición sirven para dar a conocer las historias de las víctimas invisibles de los "años del plomo" de ETA: "Todos aquí somos partícipes de un acto de memoria, dignidad y justicia".

ANTESALA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO

Ha destacado que el carácter "masivo" del atentado en la cafetería Rolando fue la antesala de la "socialización del sufrimiento" que llevó a cabo la banda terrorista y que acabó con las vidas de personas de toda condición, tanto militar como político y civil. "La principal víctima de ETA han sido todos los españoles", ha remachado en este sentido.

Florencio Domínguez ha subrayado que en ese atentado perdió la vida Antonio Lobo Aguado, primera víctima andaluza de ETA, a quien siguieron 122 andaluces y a quienes se suman otros 38 asesinados por otros grupos terroristas.

Por último, en el acto de inauguración de la exposición ha intervenido Maribel Lobo, hija de Antonio Lobo, a quien ha dedicado unas emotivas palabras. Durante su intervención, Lobo ha destacado también cómo influyó en su familia el asesinato de su padre y la falta de ayuda a las víctimas del terrorismo que existía en aquellos años.