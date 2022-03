Extenda pide al Gobierno una rebaja "temporal" de los impuestos sobre los combustibles": "Hay margen para recortar"

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha pedido este jueves al Gobierno una rebaja "temporal" de algunos de los impuestos sobre los combustibles, explicando que "no digo que quitemos todos los impuestos, pero hay margen para recortar, bajando el IVA por ejemplo del 21 al cuatro o cinco por ciento como han hecho algunos países sería suficiente".

Bernal ha detallado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, que el Ejecutivo central "puede tomar dos medidas: intervenir la producción colocándonos a la altura de Venezuela o intervenir alguno de los tres impuestos sobre los combustibles, que son el IVA, el Impuesto Oficial de Hidrocarburos o el Impuesto de Ventas minoristas". "La primera medida que ha tomado es pelearnos con nuestro administrador de gas, esto no parece muy inteligente y los motivos no deben ser claros porque no se han explicado", ha apostillado.

Sobre cómo afecta la huelga del transporte a las empresas exportadoras andaluzas, el consejero delegado de Extenda ha puesto de relieve que la logística tiene "una labor fundamental", ya que "las empresas exportan lo que producen y tienen que traer material", por lo que "la logística de aprovisionamiento se ve seriamente afectada".

En esta línea, ha recalcado que "los elementos que dábamos por seguros en la relación de fabricación y comercialización no están garantizados y un elemento como la subida del precio de los combustibles lleva a jaque a un sector completo". "Después de once días de huelga hemos empezado a entender la importancia de la logística y de la cadena de suministro local", ha añadido.

Bernal ha hecho hincapié en que el conflicto de Ucrania "ha complicado una cuestión como el suministro de materias primas muy importantes" y ha enfatizado que "Rusia es un suministrador de petróleo para Europa, y el precio de nuestro barril de referencia, que es el brent, está en torno a los 116 dólares, uno de los más alto que hemos tenido". "No es el momento perfecto, y aún así nuestra capacidad de sorpresa no se limita, las cosas siempre pueden ir a peor", ha precisado.

Asimismo, ha señalado que la pandemia "ya nos afectó en problemas de movilidad y una ralentización de la economía", lo que produjo "una paralización de las relaciones comerciales". "Europa calcula que ya se ha recuperado la economía y se produce un rebote" porque "empieza a generar menos estímulos, no compra deuda y no genera masa monetaria para ayudar a los países", ha recalcado.

Respecto a la inflación, ha asegurado que se traducirá en "la elevación del tipo de interés a medio plazo", destacando que "tendremos una subida de los tipos de intereses que utilizamos para nuestros negocios o hipotecas, la situación se agrava por momentos".

Ha explicado que "tenemos una inflación en torno al 7,6%, la más elevada desde 1986", pero "a pesar de eso tenemos crecimientos en exportaciones importantes". "La inflación en España siempre es más alta que la media de Europa", ha precisado, indicando que "en países como Francia, Alemania o Portugal tienen ese índice en torno al cuatro por ciento.

En esta línea, ha detallado que "si tenemos una inflación más alta tendremos un producto con la misma calidad percibida pero con un precio mayor", por lo que "tienen más dificultad para penetrar en mercados europeos".

EXPORTACIONES ANDALUZAS A RUSIA Y UCRANIA

Preguntado por las exportaciones andaluzas a los países en conflicto, Bernal ha apuntado que "compramos más en estos países de lo que vendemos", subrayando que "la corriente comercial no es tan importante", puesto que "de un total de 34.000 millones de euros en exportaciones en 2021, Rusia supone 200 millones y Ucrania 48 millones".

Sin embargo, ha enfatizado que los precios "no están marcados en la relación bilateral con un país", sino "a nivel global". "Rusia exporta combustible y materias primas que tienen que ver con producciones cualitativas como chips o semiconductores". "Con este conflicto la industria de la automoción, la aeroespacial y la de la movilidad de última generación está paralizada", ha indicado.

RÉCORD HISTÓRICO DE EXPORTACIONES EN 2021

Sobre el récord histórico de exportaciones andaluzas en 2021, con un crecimiento de más del 24%, el consejero de Extenda ha destacado que "son muy buenos datos y más teniendo en cuenta que en el año 2020 y 2021 hemos tenido los efectos de una de las mayores crisis europeas y mundiales y las empresas andaluzas se han comportado muy bien".

"Me llama la atención un dato del que se habla poco y pone de manifiesto la fortaleza del sector exterior y las garantías de futuro, que es el incremento de las empresas exportadoras, que han crecido un 29%", ha explicado, recalcando que "tenemos una base de más de 28.600 empresas".

Ha señalado que al país que más exporta Andalucía es Francia y ha recalcado que "es un mercado cercano, que no tiene trabas ni problemas documentales". "También exportamos a otros países del mundo", ha puesto de relieve Bernal, incidiendo en que "hemos crecido un 33% en Asia, un 25% en África subsahariana y un 21% en América del norte".

LA HERRAMIENTA DIGITAL MARKET MONITOR

Preguntado por la herramienta digital Market Monitor, ha detallado qe "es un proyecto que empezó generando inteligencia de negocio con base digital en la compañía" y sirve para "procesos de operaciones y tener información relevante y anticipada para poder proveer de esta información a las empresas".

Ha explicado que "hemos generado un motor de búsqueda y la información está en una pantalla que las empresas pueden consultar fácilmente". "Tenemos información de 62 mercados diferentes que incluye cómo está el país, las previsiones, la evolución de las ventas de los productos o las próximas acciones a realizar, entre otros".