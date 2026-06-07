Extinguido el incendio forestal declarado en Baños de la Encina (Jaén)

Incendio declarado en Baños de la Encina (Jaén) el 6 de junio de 2026 - PLAN INFOCA

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han dado por extinguido el incendio que se declaró en la tarde de este pasado sábado, 6 de junio, en el término municipal de Baños de la Encina (Jaén) que provocó que se movilizara un helicóptero.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, las llamas fueron apagadas definitivamente a las 18,10 horas de la tarde del sábado, en cuya zona se encuentraban trabajando un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales en las labores de extinción.

Tal y como ha concretado el Plan Infoca a Europa Press, en la zona afectada por el incendio ya ha cesado de sus labores el helicóptero semipesado.