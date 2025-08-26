Extinguido el incendio forestal en Ventas de Zafarraya, en Alhama de Granada

Vista del área afectada por el incendio que se declaró en la madrugada del lunes en Ventas de Zafarraya y que ha quedado extinguido a las 13.00 horas de este martes. - PLAN INFOCA

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que desde la madrugada del pasado lunes afecta a la localidad de Ventas de Zafarraya, en el municipio granadino de Alhama de Granada, ya se ha dado por extinguido.

En este sentido ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, en una publicación en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, que detalla que la extinción se ha decretado a las 13.00 horas.

El Infoca ha había detallado en la mañana de este martes que el incendio se encontraba controlado y que trabajaban en la zona dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobomba.

El incendio ya había quedado estabilizado a las 14,00 horas de este pasado lunes, 25 de agosto, unas diez horas después de que se declarase, sobre las 4,35 horas de la madrugada.

El servicio andaluz de extinción de incendios llegó a movilizar a un dispositivo conformado por un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro vehículos autobombas para combatir este incendio.

Tras darlo por estabilizado, el Infoca mantuvo desplegados a tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas para lograr el control de este incendio, según ha informado el propio dispositivo en redes sociales.

Por su parte, el diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, explicó en unas declaraciones a los medios que el incendio se declaró por encima del cementerio municipal, en la zona de Ventas de Zafarraya, y para su control han trabajado, además de los medios del Infoca, bomberos de la Diputación de Granada y del parque granadino de Loja.

También precisó que el incendio afecta sobre todo a una zona de "monte bajo, chaparro y alguna que otra zona de pinar", en una superficie aproximada de "alrededor de 25 hectáreas de terreno".

El representante de la Diputación de Granada confirmó que "se están estudiando las consecuencias por las que se ha producido --el incendio--", al tiempo que explicó que, "por precaución", algunas personas tuvieron que ser temporalmente desalojadas, si bien "ya están ubicadas en sus viviendas" de nuevo y se está recuperando "la normalidad", según aclaró Eduardo Martos.