Extinguido en menos de dos horas un incendio forestal en la zona de San Rafael de la Albaida, en Córdoba

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 18,25 horas, apenas unas dos horas después de su inicio, un incendio forestal declarado en la zona de San Rafael de la Albaida, en la capital cordobesa.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha comenzado cerca de las 16,30 de este miércoles y han participado en su extinción un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente y un vehículo autobomba.

Se da la circunstancia de que este nuevo fuego se vuelve a producir en una zona cercana al Castillo de la Albaida de Córdoba, donde un incendio forestal quemó unas 84 hectáreas de vegetación a finales de junio. Dicho incendio, que se originó en las inmediaciones de la carretera CO-3402, obligó a la evacuación de más de 500 personas.