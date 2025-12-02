La factura de la luz de enero podría retomar los precios previos a la crisis de 2020, según la consultora Tempos Energía

Archivo - Imagen de archivo de una bombilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La factura de la luz del próximo mes de enero podría retomar los precios previos a la crisis energética vivida en 2020 --año de la pandemia-- y convertirse en la segunda más barata desde ese mismo periodo, en caso de que la referencia del gas europeo, el TTF, se mantenga en la horquilla de los 28 y 32 euros el megavatio hora.

Según ha explicado el director general de la consultora Tempos Energía, Antonio Aceituno, en caso de cumplirse esta previsión, "el primer trimestre de 2026 sería hasta un 35 por ciento más barato que la media de los inviernos desde 2020 a 2024, además de convertirse en el primer invierno 'normalizado' desde la crisis".

El experto ha expuesto que "el sistema se mantiene sin tensión, con la referencia del gas moviéndose en torno a los 28,80 euros el megavatio hora, las reservas de gas natural licuado en máximos de los últimos ocho meses --con Noruega operando sin incidencias-- y sin peticiones por parte de Asia". "Todo ello mantiene al mercado controlando los precios y a Europa en una situación sin estrés", ha apuntado.

A pesar de que el mercado gasístico se encuentra "excepcionalmente barato", para el analista de mercados energéticos, "el invierno no está ganado y cualquier vector puede desembocar en tensión en los precios". En caso de que el TTF se dispare hacia los 40 o 45 euros, los precios podrían subir casi hasta un 50 por ciento con respecto a un invierno "benigno", con un primer trimestre de 2026 registrando puntas horarias por encima del rango comprendido entre los 110 y 120 euros el megavatio hora.

Con la mirada puesta en el comportamiento de los futuros eléctricos durante estas últimas semanas, el TTF ha caído a las puertas del invierno hasta su quinto nivel más bajo desde 2022, situándose en los 28,83 euros el megavatio hora. Este dato se traduce en un gas un 43 por ciento más barato desde que comenzase el 2025.

Desde el mínimo absoluto marcado el 23 de febrero de 2024 en los 22,99 euros, el gas apenas ha rebotado un 25 por ciento. "Es evidente que el mercado no tiene tracción alcista", señala el experto.

Por otro lado, los almacenamientos siguen holgados, cerca del 78 por ciento, y el gas natural licuado llega "con fuerza", noviembre roza los 16 millares de metros cúbicos, con varias semanas en torno a 3,7 millares de metros cúbicos. A esto se suma la situación de Noruega, país que se mantiene estable entre 333 y 337 millones de metros cúbicos diarios, "sin sobresaltos".

El CEO de Tempos Energía ha recordado que "el clima también acompaña", con temperaturas de uno a tres grados por encima de la media, y una demanda térmica "muy contenida". Asia y China tampoco presionan, sus compras de gas natural licuado se enfrían y liberan flexibilidad hacia Europa. Y el CO2, anclado en la zona de 80 euros, mantiene los costes controlados sin generar tensiones adicionales.

Con este escenario, Aceituno indica que "la curva eléctrica se apoya en un gas excepcionalmente barato, con precios razonables y un mercado que, por primera vez desde la crisis energética, vuelve a parecer un mercado normal". El primer cuatrimestre apunta a un precio de 59,10 euros el megavatio la hora, el segundo adelanta un precio de 39,10 euros el megavatio hora, el precio del tercer cuatrimestre se proyecta en los 61,19 euros el megavatio hora y el cierre del cuatro está en los 68,46 euros.

LAS RENOVABLES MARCAN EL POOL

El pool eléctrico ha cambiado de fase durante el mes de noviembre, cayendo hasta los 57,23 euros el megavatio hora, un descenso que representa un precio un 45 por ciento más barato que hace un año. Para Aceituno "el mercado es volátil pero amable y mostrándose nítida la tendencia bajista". La fuerza más potente la ha ofrecido la energía eólica, que ha generado un 66,9 por ciento más que octubre, haciéndose fuerte en las madrugadas, en las horas solares y al anochecer. Su entrada en estas franjas "ha logrado desplazar al gas y convirtiendo a noviembre en un mes estructuralmente más barato", analiza Aceituno.

El abaratamiento del mes se debe a que el mix está volcado hacia las energías de bajo coste y la llave sigue siendo del viento. La hidráulica, por su parte, ha aportado estabilidad en las horas claves con un 13 por ciento más, y como concluye el experto "las renovables empujan mientras el gas retrocede aportando un 20 por ciento menos". Por el momento el viento sostiene la calma del pool eléctrico, pero "basta con que se apague para que el mercado vuelva a dispararse por encima de los 110 euros el megavatio hora", afirman desde Tempos Energía.

EL BRENT, ABUNDANTE, PERO VIGILANTE

Por su parte, el barril de petróleo Brent hiberna desde octubre entre los 62 y 65 dólares el barril, acercándose así a la parte más baja del año. El crudo encara el final del cuarto trimestre en un régimen de "abundancia vigilada" y, a pesar de que parece estable, "es extremadamente sensible a cualquier giro que se produzca en la OPEP+, Rusia, China o la Reserva Federal de Estados Unidos".

Para Aceituno, el resultado de este panorama arroja "un Brent atrapado entre la abundancia y la incertidumbre contenida porque se encuentra sin fuerza para caer, pero sin argumentos para subir", por lo que su precio más bajo no caería por debajo de los 60 dólares el barril. El suelo está sostenido por tres pilares simultáneos: OPEP+ sin plan expansivo, dólar débil y China con cuotas ampliadas e inventarios elevados que estabilizan la demanda física.

Con respecto a este panorama, La Agencia Internacional de la Energía prevé un superávit en 2026, pero "no lo bastante agresivo como para romper ese suelo en el corto plazo". Solo un escenario más tenso haría que el Brent volviese a la franja de los 70 y 75 dólares el barril. No obstante, Aceituno ha señalado que "un invierno más frío, retrasos en las exportaciones de Rusia, el repunte del dólar, problemas logísticos o el botón rojo de la OPEP+ de modo alineado pueden hacerle repuntar".