Facua Andalucía presenta 13 propuestas a las formaciones políticas relacionadas con la protección de los consumidores. - FACUA ANDALUCÍA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha presentado un documento con 13 propuestas en materia de protección de los consumidores que está remitiendo a las diferentes candidaturas democráticas que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. Entre las principales reivindicaciones se encuentra la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a políticas de protección de los consumidores, "que año tras año se demuestra absolutamente insuficiente".

Según ha informado Facua Andalucía en una nota, la partida destinada a estas políticas en 2026 representa solo el 0,0277% del presupuesto total. Por tanto, un incremento en el presupuesto que "debe servir, entre otras cosas, para reforzar los recursos destinados a la tramitación de las reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores y sus organizaciones representativas".

Para ello, es necesario incrementar también el apoyo al Sistema Arbitral de Consumo como instrumento esencial para la resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo, y como alternativa real a la vía judicial, dotando a las juntas arbitrales de los medios necesarios para cumplir esta función.

Otro de los 13 puntos que Facua Andalucía ha presentado a las formaciones políticas andaluzas está relacionado con la lucha contra los fraudes y abusos que sufren de forma constante los consumidores. Así, se deben aumentar los medios con los que cuenta la Administración en materia de inspección para logar un control efectivo del mercado y la consiguiente sanción de las conductas fraudulentas.

Asimismo, este aumento del control debe ir de la mano de una revisión del régimen sancionador recogido en la normativa autonómica que pase por un incremento de las cuantías de las multas y una actualización de los tramos de gravedad de las infracciones, para que las sanciones cumplan con su "auténtica función disuasoria", unido a la difusión e información de las resoluciones sancionadoras para que los consumidores tengan toda la información necesaria.

Además, "debe garantizarse el reconocimiento expreso del carácter del interesado para logar la expresa reparación del daño causado y una indemnización correspondiente actuada". Esto permitirá también que esté al tanto de todas las actuaciones que se lleven a cabo, por lo que podrá presentar las alegaciones que considere oportunas en defensa de sus derechos, y conocer la resolución final y las sanciones que se impongan, en su caso, a la empresa infractora, según Facua.

VIVIENDA Y SANIDAD

Entre los 13 puntos que Facua ha presentado a las formaciones políticas andaluzas, se encuentra también la urgencia de apostar por un modelo sanitario público, gratuito, de prestación universal y con amplia participación de la ciudadanía, revirtiendo las políticas privatizadoras de los últimos años que ha intensificado el actual gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ampliando los conciertos con centros privados y las externalizaciones de "todo tipo".

En este sentido, "una apuesta por la sanidad pública que debe pasar por la reducción de las listas de espera, el fortalecimiento de la atención primaria y el refuerzo de los centros de salud --especialmente en las áreas rurales-- con los profesionales médicos necesarios". Por tanto, la vivienda es otro de los temas fundamentales en los que la federación ha puesto el foco, donde exige que se convierta en un derecho social, redefiniéndola como un servicio de interés general e interviniendo el mercado inmobiliario para "evitar la especulación".

De esta forma, "debe garantizarse que toda la ciudadanía tenga acceso a una vivienda digna y adecuada y al que no deban destinar más del 30% de sus ingresos". Para ello, Facua ha apostado por el establecimiento de una tasa turística finalista y vinculada al acceso a la vivienda, de forma que se compense el impacto del turismo sobre los municipios con problemas relacionados con el encarecimiento de la vivienda, la expulsión de la población residente y la proliferación de alojamientos turísticos.

Por otra parte, Facua ha considerado "imprescindible" que el Gobierno andaluz que salga de las urnas y el nuevo arco parlamentario trabajen por el fomento de un movimiento de consumidores "potente", de forma que las organizaciones puedan ejercer su papel de agentes económicos y sociales con "eficacia". Así, estas políticas deben enfocarse en el fortalecimiento de organizaciones con estructuras "efectivas, capacidad acreditada de actuación, legitimidad reconocida y apoyo social demostrable".

En esta línea, "es necesario que los poderes públicos reconozcan el grado de desarrollo, implantación y capacidad de intervención alcanzados por Facua, garantizando su participación institucional efectiva en los espacios de diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que afectan a los consumidores andaluces".

En definitiva, "un reconocimiento que debe traducirse en una valoración proporcional de su papel representativo, su especial dedicación y su contribución a la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía".