Facua Córdoba señala que la Junta "renuncia a multar" a empresa que falseó la fecha de consumo preferente de langostinos

Archivo - Langostinos en un mercado en una imagen de archivo. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha informado este lunes que de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha contestado a una denuncia de la asociación indicando que "renuncia a abrir expediente sancionador a una empresa que suministró langostinos congelados con la fecha de consumo preferente falseada y que deja la decisión en manos de Cataluña, donde tiene su domicilio la firma que etiquetó fraudulentamente el producto".

Así lo ha indicado Facua en una nota en la que ha recordado que "denunció en noviembre de 2024" que un establecimiento ubicado en la capital cordobesa estaba "vendiendo langostinos congelados" con las fechas de consumo preferente y número de lote "manipulados". Tras comunicarlo al fabricante, la empresa indicó que "un tercero había colocado una etiqueta en el envase que no se correspondía con la codificación original del producto, ya que incluso faltaba un dígito".

Sobre la producción real de la mariscada, el fabricante informó de que "el lote origen de la denuncia de Facua Córdoba fue fabricado la semana 42 del año 2022. Así, aclaró que en este tipo de producto se otorgan 18 meses desde el envasado, por lo que la fecha de consumo preferente real era del 18 de abril de 2024, y no del 18 de abril de 2025 que indicaba la etiqueta que tenía pegada el articulo puesto a la venta" en el comercio. Así, el fabricante, explicó que "se había otorgado un año más a la fecha de consumo preferente original de los langostinos".

Por todo ello, la asociación pidió a la Junta de Andalucía que "abriese una investigación y valorase abrir un expediente sancionador no solo por la venta de productos perecederos con más de un año de consumo preferente vencido, sino también por una clara falsificación del etiquetado de origen". Asimismo, instó a la administración a que "ordenase la retirada de dicho producto y se informase por los canales públicos legales a los consumidores que hubiesen podido comprar este artículo para evitarles posibles perjuicios de salud".

En su resolución, según señala Facua, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía informa la asociación de que "el proveedor del embalaje de la mariscada afectada" era una empresa "ubicada en Cataluña. "Tras requerirle información, el organismo de Salud catalán comunicó a su homónimo andaluz que la empresa remitió 1.000 estuches de estas mariscadas con las fechas de consumo preferente manipuladas".

Igualmente, Facua ha recalcado que dicha empresa "reconoció" que se había producido un "reetiquetado con alargamiento de la fecha de consumo preferente por personal de la empresa sin soporte documental suficiente", por lo que "procedía a retener el producto y se comprometía a recuperar el que ya se hubiese distribuido". La Junta de Andalucía concluye su resolución informando a Facua Córdoba de que "toda la mercancía no consumida en su momento debe estar retirada, controlada y tratada convenientemente por los diversos operadores y la comunidad autónoma de Cataluña".