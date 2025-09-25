Facua denuncia al Ayuntamiento de Córdoba ante la AEPD por vulnerar normativa de privacidad en envíos masivos de correos

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Córdoba en la calle Capitulares. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua ha denunciado al Ayuntamiento de Córdoba ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por "exponer datos personales de ciudadanos y entidades jurídicas en envíos masivos de correos electrónicos, incumpliendo de manera grave la normativa vigente en materia de protección de datos".

En una nota, la asociación ha informado de que ha constatado que, "desde al menos tres cuentas institucionales del Consistorio de la capital --correspondientes a una Dirección General, a un secretario de una comisión municipal y a un jefe de una delegación municipal-- se han realizado envíos de correos electrónicos sin utilizar la opción de copia oculta (CCO), dejando al descubierto los datos de contacto personales de todos los destinatarios sin su consentimiento expreso".

Según Facua, "esta práctica vulnera el principio de confidencialidad recogido en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al divulgar información personal sin autorización y sin aplicar medidas mínimas de protección".

Además, ha señalado que "dichos correos electrónicos tampoco incluyen ningún tipo de política de privacidad ni identifican al responsable del tratamiento de los datos, omitiendo también las menciones obligatorias exigidas en el aviso legal".

"Estos hechos suponen un incumplimiento del principio de transparencia y del deber de información establecidos tanto en el artículo 13 del RGPD como en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales", han apuntado.

En palabras de la asociación, "la ausencia de esta información no sólo infringe la legislación europea y nacional, sino que también evidencia una preocupante falta de diligencia por parte de una administración pública que debería dar ejemplo en materia de protección de datos".

Por ello, Facua ha pedido a la AEPD que lleve a cabo las actuaciones e inspecciones que correspondan, valore los hechos denunciados y, en caso de confirmarse la infracción, inicie el correspondiente procedimiento sancionador.

La asociación ha lamentado que, "pese a contar con un elevado número de asesores y técnicos, el Ayuntamiento no esté aplicando mecanismos básicos de control y cumplimiento normativo". "Si finalmente la AEPD impone una sanción, será toda la ciudadanía cordobesa quien pague las consecuencias económicas de esta negligencia institucional", ha dicho Facua.