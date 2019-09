Facua denuncia ante la Junta a la promotora del concierto 'Tributo a Queen' cancelado en Puente Genil (Córdoba)

Publicado 11/09/2019 14:31:35 CET

CÓRDOBA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua Córdoba ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la promotora del concierto 'Tributo a Queen' en Puente Genil (Córdoba) por negarse a devolver el importe de las entradas después de que el evento, que estaba previsto que se celebrase el 30 de agosto en la Caseta Municipal, fuese cancelado a las 23,00 horas del día anterior por la empresa organizadora, 'Ok Ok Espectáculos'.

Según ha informado Facua, ha presentado la denuncia ante los Servicios de Consumo y de Espectáculos Públicos de la Junta, después de que, "pese a sus reiterados intentos, a los afectados les está siendo imposible reclamar a la promotora la devolución del precio de la entrada, de entre ocho euros la normal y diez euros la VIP, que solo incluía como extra acceso a una silla.

La organización de consumidores ha afirmado que "Ok Ok Espectáculos no ha facilitado ninguna forma de gestionar este asunto", ya que "el número de teléfono que anuncian como de contacto solo aconseja a los afectados a dejar un mensaje de voz, la empresa no contesta a los mensajes de 'whatsapp' de los usuarios y en la entrada no aparece ningún domicilio social de la promotora", aunque, según ha podido averiguar la Facua, la promotora "tiene su razón social en la Avenida Europa número dos de Montilla (Córdoba), con el código postal 14550".

Facua Córdoba ha recordado que la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía recoge, en su artículo 15, como derechos de los usuarios "que el espectáculo o la actividad recreativa se desarrolle, se ofrezca y se reciba por los asistentes en las condiciones y en la forma en que se hayan anunciado por la empresa", y "la devolución, en los términos que reglamentariamente se determinen, de las cantidades satisfechas por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional del abono, cuando el espectáculo sea suspendido".

Igualmente, las entradas vendidas por 'Ok Ok Espectáculos' carecen de la identificación de la empresa organizadora y su domicilio, "lo que vulneraría los requisitos que establece el artículo 19 del Decreto 10/2003, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas·.

Además, el artículo 1.124 del Código Civil establece "la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe" y que "el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos".

Por tanto, Facua insta a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Puente Genil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a que realicen las actuaciones que sean necesarias, conforme a lo establecido en la normativa sobre inspección y control de establecimientos públicos, para que quienes están detrás de 'Ok Ok Espectáculos' cumplan con la normativa vigente".