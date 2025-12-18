Facua tramita en Córdoba 14 denuncias contra el Ayuntamiento por "vulnerar los derechos de los consumidores"

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Facua Córdoba ha presentado en 2025 un total de 40 denuncias de oficio --14 de ellas contra el Ayuntamiento de la capital y el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE)-- en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios frente a "abusos e irregularidades cometidos" en la ciudad.

Según ha detallado Facua, entre estas 14 contra el Consistorio u organismos dependientes está la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una posible vulneración de la normativa de privacidad al no incorporar la identificación del responsable del tratamiento ni las menciones obligatorias del aviso legal en determinados correos electrónicos.

También la presentada contra la Delegación de Infraestructuras por la falta de mantenimiento del acerado de la Ribera así como la Policía Local, para exigir el cumplimiento en el Teatro de la Axerquía de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Urbano contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones ante "la situación que padecen históricamente los vecinos de la zona".

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) también ha sido denunciada por Facua en dos ocasiones "por la falta de mantenimiento de los contenedores de residuos, por los que la empresa municipal ha abonado 17 millones de euros en un contrato de renting o alquiler por ocho años con la mercantil Contenur, así como por la falta de limpieza y desinfección de dichos contenedores".

COBRO DE GASTOS DE GESTIÓN

Del total de 40 denuncias de oficio, 17 han sido contra empresas y administraciones --seis de ellas contra el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE)-- por "el cobro irregular de gastos de gestión con la venta de entradas para diferentes eventos y espectáculos".

Además de este organismo dependiente del Ayuntamiento, también se han denunciado a promotoras de espectáculos y canales de venta como Servicios Artísticos Insulares, Malvaloca, Riff Producciones, Sonorum, Giglon, VivaTickets, Cartuja Eventos, TC Producciones Culturales y Gestevent Global, entre otras entidades y empresas.