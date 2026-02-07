Faeca evalúa los daños de las inundaciones en las explotaciones de las cooperativas de Granada

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en la localidad de Huétor Tájar - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agroalimentarias de Granada (Faeca) ha evaluado los daños provocados por las recientes inundaciones registradas en distintos puntos de la provincia, con especial incidencia en el municipio de Huétor Tájar, en el Poniente, donde se han visto afectadas varias explotaciones de espárrago verde.

Los técnicos de las cooperativas, coordinados por Faeca, ya están trabajando para "analizar el alcance real de los daños en cultivos e infraestructuras agrarias", con el objetivo de "disponer de una valoración precisa que permita articular medidas de apoyo y recuperación", ha informado esta federación en una nota.

Además del espárrago, varias explotaciones de olivar que no habían podido completar la recolección por falta de mano de obra han visto cómo el agua se ha llevado la aceituna caída, de manera que se enfrentan a pérdidas significativas. El director de la federación, Gustavo Ródenas, ha señalado que la prioridad es proteger la vida de las personas, y después "hay que conocer con exactitud el impacto de las inundaciones y acompañar a las cooperativas y agricultores afectados, que están atravesando una situación especialmente complicada".

Ródenas, que ha agradecido el trabajo de los agricultores que una vez más han salido a ayudar y paliar los efectos de las lluvias en diferentes municipios, ha explicado que Feca ya está trabajando para que las distintas administraciones --Gobierno, Junta y Diputación-- "colaboren y se coordinen de forma eficaz, poniendo en marcha las actuaciones necesarias para que los seguros agrarios puedan responder con rapidez y para que se atiendan las necesidades más urgentes de los afectados".

Asimismo, ha apuntado que es fundamental analizar las circunstancias que han provocado estos episodios y extraer conclusiones una vez concluyan las evaluaciones técnicas, con el fin de mejorar la planificación, la gestión de infraestructuras y la prevención ante futuros episodios de lluvias intensas. "Es importante saber qué medidas se pueden tomar para minimizar los daños", ha afirmado.