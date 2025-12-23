Faisem y UNEI servirán a más de 1.100 personas con problemas de salud mental de cinco comidas durante las fiestas

La fundación andaluza y la empresa social distribuyen 5.500 menús con sus minutas y manteles personalizados. - FAISEM

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza para la Inclusión de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), de la mano de la empresa social UNEI, servirá este año a más de 1.100 personas con discapacidad derivada de problemas de salud mental que viven o son usuarias de sus recursos residenciales de cinco comidas especiales durante las fiestas navideñas --Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes--.

Tal y como ha detallado la fundación en una nota, el objetivo es que estas personas tengan la misma experiencia que cualquier otra familia en Navidad, porque los recursos de Faisem --casas hogar, viviendas supervisadas o centros de día-- "son su hogar o, en el caso de los centros de día, su segundo hogar".

Para esta iniciativa, Faisem ha contado con la colaboración de la empresa social UNEI, adjudicataria del servicio de restauración en los recursos residenciales y centros de día de la Fundación en seis de las provincias andaluzas --Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla--.

En concreto, el menú de Nochebuena en las residencias de Faisem consta de jamón ibérico, langostinos, queso y salchichón; carrillada como plato principal y, de postre, serradura. En Navidad, además de la chacina y queso, habrá sopa de puchero, pollo relleno y tarta. El resto de menús incluyen otras recetas tradicionales como el cóctel de marisco, el canelón de carne, las croquetas de jamón o el flamenquín.

Junto al diseño de los menús, UNEI ha incluido detalles que completan la experiencia de los usuarios, tales como manteles personalizados con motivos navideños, minutas con los menús, bolsas de cotillón para la Nochevieja y el tradicional roscón para el Día de Reyes.

Estos menús especiales son análogos a los que tiene cualquier familia en su casa en Navidad, puesto que el objetivo del programa residencial de Faisem en general y de esta iniciativa en particular "es que los usuarios se sientan como en sus propias casas".

En contexto, los primeros que han disfrutado de estos menús especiales han sido 150 usuarios de los centros de día de Faisem, que han degustado su menú de Nochebuena el día 23 a mediodía, porque pasan la Nochebuena y la Navidad en sus propias casas. Por su parte, los residentes en las casas hogar y viviendas supervisadas de Faisem disfrutarán de este mismo menú en la cena de Nochebuena, junto a los monitores que pasan esta fecha trabajando de guardia en los recursos residenciales.

Así, se trata del segundo año consecutivo en que Faisem y UNEI colaboran para proporcionar más de 5.500 comidas especiales durante las fiestas navideñas. En la primera edición, los usuarios, en las encuestas posteriores realizadas, mostraron una satisfacción "muy alta" con esta iniciativa, "que alcanzó una calificación media de 4,11 puntos sobre 5".

Por ello, el director gerente de Faisem, Fernando Castro, y el director de Operaciones de Servicios de UNEI, Rafael Jiménez Puertas, han visitado el Centro de Día de Faisem en Cabra (Córdoba) para comprobar el arranque de esta iniciativa y saludar los 18 usuarios de este equipamiento, así como a sus profesionales.

En la provincia de Córdoba, serán en torno a 120 personas residentes o usuarias de quince recursos residenciales de Faisem --centros de día, casas hogar y viviendas supervisadas-- las que podrán disfrutar de esta iniciativa.

En contexto, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de personas con Enfermedad Mental (Faisem), creada en 1993 a instancias del Parlamento de Andalucía, tiene como objetivo el desarrollo y gestión de recursos de apoyo social "para personas con dependencia y discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves".

De este modo, la actividad de Faisem se dirige a personas con problemas graves de salud mental. El término trastorno mental grave (TMG) hace referencia a "personas con dificultades de funcionamiento personal y social, derivadas de padecer problemas de salud mental de carácter severo y persistente".

En la actualidad, Faisem, que cuenta con una plantilla de 1.300 personas, tiene unas 9.300 plazas de atención a personas con problemas de salud mental, a través de sus programas residencial, de empleo y formación profesional y de día. El programa residencial, que atiende a 2.253 personas, tanto residentes en recursos de Faisem como personas que viven en sus viviendas y reciben diferentes tipos de ayudas, pretende favorecer la permanencia y la participación en la vida social estas personas, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son la vivienda, la manutención, determinados cuidados básicos --aseo, autocuidados, toma de medicación, organización de la vida diaria, entre otras-- y relaciones interpersonales significativas.

Por su parte, el programa de empleo se desarrolla a través de los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo de Faisem, que sirven de conexión con los profesionales de referencia de los Servicios de Salud Mental, acogen sus derivaciones y buscan oportunidades de formación y empleo, tanto en el mercado protegido como en el ordinario. En 2024 atendió a 3.844 personas, a las que orientó y ayudó a formarse y a encontrar un empleo, tanto en UNEI como en otras empresas del mercado ordinario.

Finalmente, el programa de día incluye la actividad de centros de día y centros sociales, en los que se llevan a cabo actividades ocupacionales, actividades deportivas, culturales y recreativas, contando, en total, con 2.253 plazas.

Por otra parte, UNEI es la empresa social andaluza líder en empleabilidad de personas con discapacidad "y está a la cabeza de España en creación de oportunidades laborales para problemas de salud mental". Participada por la Junta de Andalucía a través de Faisem y por el Grupo Social ONCE a través de Ilunion, cuenta con más de 2.000 personas en plantilla en toda Andalucía, de ellas en torno a cien en la provincia de Córdoba. Un 87 por ciento de su plantilla tiene discapacidad y un 50 por ciento del total, problemas de salud mental.

La actividad de UNEI se desarrolla a través de diferentes líneas de negocio, en el ámbito de la logística integral, la conservación medioambiental, los servicios, el desarrollo tecnológico de dispositivos de teleasistencia avanzada o la gestión de espacios deportivos.

Cabe destacar que, para llevar a cabo el servicio de restauración en los recursos de Faisem, UNEI dispone de una cocina industrial propia, que ha sido recientemente renovada con una inversión de 260.000 euros, y con una plantilla de 50 personas, en su mayoría con discapacidad y en un 50 por ciento derivada de problemas de salud mental. UNEI dispone de zona de manipulado/'picking' para elaborar los desayunos y meriendas y de una flota de diez vehículos de transporte refrigerado que distribuyen los menús en los recursos residenciales.

Cada mes, UNEI elabora y distribuye más de 100.000 comidas --desayunos, almuerzos, meriendas y cenas-- a las personas usuarias del programa residencial de Faisem en toda Andalucía. Se trata de menús equilibrados y sanos, que cuentan con control nutricional permanente y que se adaptan a las necesidades de los usuarios --desde alergias e intolerancias a la necesidad de menús hipocalóricos--.