Fallece a los 77 años el coronel Fernández Romera, jefe de la Guardia Civil en Granada entre 1998 y 2006

El coronel de la Guardia Civil José Antonio Fernández Romera, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha lamentado este miércoles el fallecimiento a los 77 años del coronel José Antonio Fernández Romera, quien fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada entre noviembre de 1998 y septiembre de 2006.

Orgulloso granadino nacido en Albuñol, en la Costa Tropical, e hijo de guardia civil, el coronel Fernández Romera desarrolló una destacada trayectoria de servicio marcada por su dedicación, cercanía y compromiso con los valores de la institución, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Durante su etapa al frente de la Comandancia de la Guardia Civil Granada, dejó "una huella profunda tanto en el personal a sus órdenes como en la sociedad granadina, a la que sirvió con vocación y entrega", han agregado desde el Instituto Armado.

Tras su pase a la situación de reserva, continuó prestando servicio en distintos destinos de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía, con sede en Sevilla, desempeñando responsabilidades relevantes, entre ellas el mando de la Unidad de Protección y Seguridad de las sedes judiciales andaluzas.

Quienes le conocieron destacan su carácter afable, su trato humano y el respeto que supo ganarse desde la cercanía, siendo una figura "especialmente querida por sus guardias civiles y ampliamente reconocida en el ámbito institucional y social de Granada".

En este contexto, la Guardia Civil ha trasladado su más sentido pésame a familiares, allegados y compañeros, y se ha unido al dolor por esta pérdida, expresando su respeto y gratitud por una vida dedicada al servicio público.