Fallece a los 94 años en Córdoba el que fuera presidente de Cajasur tras Castillejo, el sacerdote Juan Moreno

El que fuera presidente de Cajasur tras la jubilación de Miguel Castillejo, el sacerdote y prelado de honor de Su Santidad en Córdoba, Juan Moreno, ha fallecido a los 94 años de edad. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente de Cajasur tras la jubilación de Miguel Castillejo, el sacerdote y prelado de honor de Su Santidad en Córdoba, Juan Moreno, ha fallecido durante la madrugada de ayer domingo en la capital cordobesa a los 94 años de edad tras "una prolífera labor al servicio de la Iglesia Diocesana de Córdoba, a la que dedicó su vida".

Así lo recoge la web de la Diócesis de Córdoba, consultada por Europa Press, en la que se asegura que "sus múltiples cargos pastorales e institucionales estuvieron siempre presididos por una dedicación especial a la formación de sacerdotes y al acompañamiento de varias generaciones del presbiterio cordobés".

Juan Moreno Gutiérrez nació en Villanueva de Córdoba el 7 de enero de 1932. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1955 por el obispo de Córdoba, Albino González, Fray Albino. Recién ordenado fue enviado a Madrid, al Instituto Social León XIII, donde estuvo cuatro años estudiando Ciencias Sociales. Al volver a Córdoba, siendo obispo Manuel Fernández-Conde, estuvo en el Seminario de Hornachuelos, donde permaneció unos meses haciendo su tesis.

El primer destino de Juan Moreno en la Diócesis fue como coadjutor en la parroquia de San Alberto Magno, donde estuvo cinco años, al tiempo que le nombraban profesor del Seminario Mayor San Pelagio, donde impartió Sociología y Ética, y otras asignaturas que le encargaron al salir los Jesuitas del Seminario. En ese tiempo, la Compañía de Jesús le pidió que fuese también profesor de ETEA. Luego lo nombraron párroco de Santa María de Trassierra, labor que desempeñó durante 27 años.

El 1 de mayo de 1970 tuvo lugar en Melilla la primera reunión de la asamblea de obispos de Andalucía, lo que hoy se conoce como Obispos del Sur, y se le encomendó a Juan Moreno la secretaría, cargó que ostentó durante 14 años. En 1972, al llegar a la Diócesis el obispo José María Cirarda, lo nombra secretario general del obispo y seis años después, en 1978, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral.

En el templo principal de la Diócesis, este conocido sacerdote fue canónigo arcediano, que es la dignidad eclesiástica que le incorporaba automáticamente al patronato fundacional del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba (Cajasur) y a su consejo de administración. De hecho, en 2005 Juan Moreno asumió la presidencia de Cajasur, después de jubilarse Miguel Castillejo.

En esos días fue elegido también elegido primer presidente del Cabildo Catedral, y a principios de 2007, al cumplir los 75 años, y como obliga el Derecho Canónico, presentó su renuncia al obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, dejando también el cargo de presidente de Cajasur, y se mantuvo como párroco de El Salvador y Santo Domingo de Silos, donde ha sido párroco emérito hasta su muerte.

Juan Moreno ha fallecido a los 94 años, "con un amplio currículo que retrata una vida entregada al ministerio sacerdotal, a la formación de sacerdotes tras ser durante más de 40 años profesor del Seminario, y a una obediencia y fidelidad al Magisterio de la Iglesia plena, recibiendo distinciones como la de la Santa Sede, que en 1995 lo nombró prelado de honor de Su Santidad".