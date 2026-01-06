Fallece el exalcalde socialista de Albanchez de Mágina (Jaén) Andrés Martínez

Andrés Martínez, alcalde socialista de Albanchez de Mágina (Jaén) entre los años 1983 y 1987. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha trasladado este martes, 6 de enero, su pesar por el fallecimiento de Andrés Martínez Muñoz, "militante histórico" que fue alcalde del municipio de Albanchez de Mágina entre los años 1983 y 1987.

En un comunicado, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y vecinos del municipio, así como a la militancia de la Agrupación Socialista de Albanchez de Mágina.

Latorre ha remarcado que Andrés Martínez jugó un "importante papel" en los años 70 para el impulso de la Agrupación Socialista en esta localidad, siendo concejal en la primera Corporación democrática y alcalde de Albanchez de Mágina tras las segundas elecciones en 1983.

"Fue un socialista que defendió los valores de este partido y que se dejó la piel por la democracia y la libertad en momentos muy complicados", ha valorado el secretario general de los socialistas jiennenses.

Asimismo, Juan Latorre ha destacado el compromiso de Andrés Martínez con Albanchez de Mágina y con sus vecinos, "con un gran trabajo en el Ayuntamiento como concejal y como alcalde, con vocación de servicio público para mejorar la vida de la gente y con una labor que permitió sentar las bases para el avance y la modernización del municipio".