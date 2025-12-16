Fallece el expresidente de la Diputación con el PSOE José Antonio India Gotor

Archivo - Sede de la Diputación de Granada en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha decretado un día de luto oficial en la provincia tras el fallecimiento, a los 77 años, de José Antonio India Gotor, quien fuera presidente de la institución provincial con el PSOE entre octubre del año 1992 y julio de 1999.

Con motivo de esta declaración, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios provinciales durante la jornada de luto, como muestra de respeto y reconocimiento institucional, según ha informado en un comunicado este martes la institución provincial.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, ha trasladado en nombre de la institución provincial "el más sincero pésame a sus familiares, amigos y allegados".