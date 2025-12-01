Un fallecido al colisionar su turismo contra un autobús en la N-432 en Córdoba

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico junto a una carretera en la provincia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida este lunes al sufrir un accidente el turismo que conducía contra un autobús en la carretera N-432 a la altura de Santa Cruz en Córdoba, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El Teléfono 112 ha atendido a las 09,15 horas un aviso de socorro por un siniestro ocurrido entre un turismo y un autobús en la N-432 en sentido Granada. Según los alertantes, el conductor del coche había quedado gravemente afectado al caer su vehículo por un desnivel.

Rápidamente, se ha activado a los Bomberos de Córdoba, a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Conservación de la Vía.

Según fuentes de Bomberos, la víctima estaba atrapada en el vehículo y ha tenido que ser excarcelada. Por el momento, no han trascendido más datos personales de la persona fallecida. Por su parte, los pasajeros del autobús --un grupo de turistas-- han resultado todos ilesos.