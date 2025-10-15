La familia de un profesor de Córdoba ingresado en la UCI en Vietman pide ayuda para repatriarlo

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander, ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' en la web 'gofundme.com' para repatriar al docente desde Vietman, donde el pasado 10 de septiembre tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico que lo mantiene en la UCI.

Según ha explicado su hija Sara en la web de recaudación, en la que más de 650 personas ya han donado un total 75.000 euros, lo que supone un 38 por ciento del objetivo, cifrado en 200.000 euros, Serradilla "se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid" cuando fue "hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis".

"Junto a él, --según ha señalado su hija-- estamos su pareja, que viajaba con él en el grupo, y yo, que volé a Saigón en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro", y ha detallado que "aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su limite de cobertura, por lo que si siguen allí se irán acumulando elevados gastos médicos y de estancia. Además, como es lógico", su "deseo es repatriar lo antes posible" a Juan Manuel Serradilla.

En este contexto, ha comentado que "el seguro de viaje únicamente cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica", lo que es "una opción totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado. Los médicos consideran que aún puede pasar un tiempo prolongado antes de que pueda viajar en esas condiciones, si es que llega a ser posible".

En estos momentos, su situación sigue siendo "muy grave" y la "única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico", han señalado desde la familia.

Por todo ello, sus familiares han puesto en marcha esta campaña de recaudación, "para hacer posible la vuelta a casa de Juanma en condiciones seguras y dignas", siendo el deseo de su hija "poder trasladarlo a Córdoba, ciudad en la que yo resido, para continuar allí su recuperación y cuidado".

Ahora, tres días después de que se iniciara la recaudación, en la que se puede colaborar a través del enlace 'https://www.gofundme.com/f/ayudanos-a-traer-a-juanma-a-casa-...', desde la familia se han mostrado "cada vez más agradecidos por la respuesta que estamos teniendo. Él se lo merece, es una gran persona, muy querida en sus entornos laborales y sociales, pero, aun así, la respuesta está desbordando todas nuestras expectativas", han asegurado.