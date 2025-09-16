La FAMP destaca el potencial de los Planes de Sostenibilidad Turística para 364 municipios andaluces

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Góngora, ha asistido este martes en Almuñécar, en la costa de Granada, a la presentación de los Planes de Sostenibilidad Turística que ha dado a conocer el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

Andalucía se ha consolidado como un destino líder en sostenibilidad a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) con 215 millones de euros en inversiones en 364 municipios andaluces.

Góngora ha afirmado que "los PSTD se han convertido en una herramienta clave para dar un nuevo impulso a comarcas y municipios de toda Andalucía, a través de un turismo de excelencia, que ofrece entornos naturales, sostenibles, espacios urbanos respetuosos con el medio ambiente, a la vez que modernos, adaptados a la nueva era digital y a las actuales demandas del sector".

En este punto, Góngora ha destacado las fortalezas y el potencial que tiene Andalucía en materia turística, "por su entorno privilegiado y atractivo, su costa, su clima, sus importantes recursos naturales y patrimoniales, paisajes rurales singulares, su cultura, su producción agrícola, ganadera y pesquera que dan forma a una gastronomía de la máxima calidad".

En esta línea, Bernal ha hecho balance de estos planes claves para el turismo andaluz, un motor que "transforma vidas, crea empleo y genera prosperidad compartida". "Cuando hablamos de turismo en Andalucía, hablamos de más de 30.000 millones de euros de impacto económico al año, de medio millón de trabajadores y de una industria que es el principal motor económico y social de nuestra tierra".