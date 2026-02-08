La Federación Craer facilita fisioterapia a personas afectadas por enfermedades raras en la provincia de Córdoba

Cartel del proyecto 'Cuidando a las familias afectadas por enfermedades raras'. - FEDERACIÓN CRAER

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer) ha facilitado sesiones de fisioterapia gratuitas en distintas localidades de la provincia de Córdoba como Nueva Carteya, Pozoblanco, El Carpio, Belmez, Fuente La Lancha, entre otras muchas, en el marco del programa 'Cuidando a las familias afectadas por enfermedades raras' que viene realizando con la financiación del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba.

Según la información remitida por la federación Craer a Europa Press, las enfermedades raras suelen tener un impacto significativo en el sistema músculo-esquelético y pueden provocar debilidad muscular, pérdida de la función motora, rigidez articular, limitaciones en la movilidad y otras alteraciones físicas.

"Todo ello tiene un enorme impacto en la calidad de vida de las personas afectadas y también en sus familias porque dificultan su capacidad de realizar actividades diarias, de participar en la comunidad y mantener una independencia funcional", ha explicado la presidenta de Craer, Rosa García.

"La fisioterapia y el conocimiento del curso de la enfermedad es fundamental para las personas afectadas por una enfermedad rara, pero muchas de ellas no tienen un acceso adecuado a estas prestaciones", ha subrayado García, quien ha señalado que "el sistema sanitario público andaluz presta atención a la población infantil hasta los seis años".

Sin embargo, "a partir de esa edad se produce un vacío legal y no existe una regulación sanitaria concreta para que las personas afectadas sigan recibiendo fisioterapia y otros cuidados, y los y las pacientes quedan desamparados y a la suerte del nivel económico de la familia", ha lamentado.

De ahí la importancia de proyectos como éste que permiten prestar un servicio de fisioterapia especializado en enfermedades raras que pueda abordar estos desafíos y proporcionar a las personas afectadas un acceso más equitativo y efectivo a los servicios terapéuticos necesarios para mejorar su calidad de vida, promover la funcionalidad y retrasar la progresión de las alteraciones físicas asociadas con las enfermedades raras.

En este sentido, la presidenta de CRAER ha remarcado que "los beneficios de la fisioterapia en enfermedades como la Distrofia Muscular de Duchenne, Charcot-Marie Tooth o Síndrome Ehlers-Danlos --por solo mencionar tres de las miles de patologías minoritarias con afectación músculo-esquelética-- están más que demostradas".

La fisioterapia, ha asegurado, "ayuda a mejorar la función motora, a reducir la debilidad muscular, a mantener la amplitud de movimiento de las articulaciones, a mejorar el equilibrio, la coordinación, la hiperlaxitud o la estabilización articular, además de reducir el dolor y retrasar la progresión de la enfermedad y, con todo ello, a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren una enfermedad rara".

Precisamente ese es el objetivo principal del proyecto que concluirá el próximo mes de marzo y que está orientado a aumentar o mantener la calidad de vida física y emocional de las personas con enfermedades raras, frecuentemente afectadas con multidiscapacidad y gran dependencia, y la de su entorno familiar, en donde recae la carga del cuidado.

El servicio de rehabilitación fisioterapéutica, que Craer lleva a toda la provincia, con especial hincapié en núcleos de población afectados por la despoblación, no solo se ofrece a las personas con una enfermedad rara, sino también a sus cuidadoras y cuidadores principales. Ello permitirá realizar un estudio para conocer el perfil de las personas encargadas del cuidado para poder perfilar acciones específicamente destinadas a este colectivo sobre el que recae la carga del cuidado.

Por último, el proyecto permitirá, mediante una encuesta digital, conocer la satisfacción de los y las pacientes con el servicio recibido, así como el efecto sobre la progresión de su salud y las herramientas aprendidas para cuidarse.