La Federación Española de Cáncer de Mama manda su "solidaridad y apoyo" a las andaluzas afectadas por el "escándalo"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma) ha trasladado "toda nuestra solidaridad y apoyo" a las mujeres de Andalucía que, tal como han denunciado, "llevan hasta dos años esperando resultados de mamografías sospechosas".

Así lo han lamentado mediante un comunicado, en el que han reiterado que son "pruebas esenciales para la detección precoz del cáncer de mama". "Hoy por hoy, la mamografía es el método idóneo para el cribado de esta enfermedad, una herramienta clave que permite diagnosticar tumores en fases iniciales, cuando el tratamiento es más eficaz y el pronóstico más favorable", han explicado desde Fecma.

Los programas de cribado poblacional y diagnóstico precoz constituyen "un pilar básico en la lucha contra el cáncer de mama", por ello, bajo opinión de la Federación "retrasar los resultados de estas pruebas compromete la salud de las mujeres y genera una situación de incertidumbre emocional y clínica que ninguna paciente debería vivir".

Desde Fecma han considerado que "no cabe una respuesta institucional que no sea empática, rápida y eficaz, con medidas inmediatas que garanticen la seguridad, la tranquilidad y el derecho a una atención sanitaria de calidad de todas las mujeres".

"Nuestro compromiso, una vez más, es con las pacientes y con la defensa de un sistema de cribado de cáncer de mama que funcione de manera equitativa, ágil y eficiente en todo el territorio", han dicho.

"Nos sentimos solidarias con todo el movimiento asociativo de mujeres con cáncer de mama en todas sus fases y defendemos un sistema sanitario público en el que los programas de detección precoz sean gestionados por el sistema público de salud, rechazando cualquier intento de privatizar esta prestación", han finalizado.