La Federación de Hostelería de Granada advierte de "ralentización o freno" en las reservas por los terremotos

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha señalado que se está produciendo una "ralentización o freno" en las reservas a raíz del episodio sísmico que afecta especialmente a la capital y al área metropolitana desde el pasado 14 de agosto y que ha tenido su máxima expresión en dos terremotos de magnitud 4,8.

"Lo cierto es que notamos una ralentización o freno en las reservas, además de haber mucha desinformación sobre el tema", ha señalado a Europa Press el presidente de la federación, Gregorio García, que ponía como ejemplo 'bulos' en torno al cierre de la Alhambra y el Generalife, conjunto monumental que, según ha recordado, solo cerró temporalmente la tarde del martes y está abierto desde este miércoles "con circuitos e itinerarios seguros y meditados".

El responsable de la federación considera que los establecimientos han respondido con profesionalidad ante el episodio sísmico e intentando calmar la "lógica preocupación" de la clientela desconocedora de la actividad sísmica de la provincia de Granada.

"Granada no es una ciudad que haya sido construida ignorando el riesgo sísmico; al contrario, ese riesgo forma parte de los criterios técnicos de construcción", expone García.

Además, señala que no le consta el cierre de ningún negocio de hospedaje a raíz de los terremotos, si bien sí que ha habido alguno de restauración.

"Lo primero es mandar un mensaje de tranquilidad porque la falla que nos afecta no es de un tamaño ni profundidad que provoque o se estime que vaya a provocar seísmos más grandes que los que ha habido", expone García.

El presidente de los hosteleros también recuerda que Granada está en una zona sísmicamente activa desde hace siglos y señala cómo el propio Instituto Geográfico Nacional (IGN) recoge numerosos terremotos históricos en la cuenca de Granada y alrededores, y precisamente por ese conocimiento existe una normativa específica de construcción sismorresistente.

"Por tanto, el terremoto no es una circunstancia desconocida para la planificación urbanística y la construcción moderna. Además, el Código Técnico de Edificación se aplica a edificios públicos y privados permanentes y también a determinadas intervenciones, reformas y cambios de uso", señala Gregorio García.

El presidente de la Federación de Hostelería granadina también hace hincapié en que los daños registrados hasta el momento se concentran mayoritariamente en elementos no estructurales de inmuebles que están siendo objeto de inspecciones técnicas.

Por último, señala que es cierto que los clientes han vivido con miedo estos movimientos, y una parte minoritaria decidió abandonar los establecimientos.