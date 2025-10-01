La Federación de Mayores alerta del "preocupante" aumento de brotes de Covid en residencias y exige "refuerzo inmediato"

Archivo - Un anciano prepara su brazo para la inyección de la dosis de Moderna contra la COVID-19, en la Residencia pública de Mayores de Vallecas, a 26 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha advertido del "preocupante" aumento de brotes de Covid-19 en las residencias de mayores de Andalucía durante 2025.

Así, como han detallado en un comunicado, exigen un refuerzo inmediato y cobertura completa de la vacunación COVID-19 y gripe en residencias; la aplicación estricta y actualización del Protocolo IRA en todos los centros; la publicación transparente de datos semanales de brotes y evolución por provincias; y la vigilancia epidemiológica activa y comunicación inmediata de cualquier caso sospechoso en residencias para garantizar una respuesta precoz.

De este modo, la FOAM destaca los brotes "especialmente" en la provincia de Sevilla, donde ya se han producido 14 en lo que va de año. Entre ellos destaca el de La Algaba (Sevilla), con 22 contagios y cuatro fallecimientos y casos graves en otras localidades como Écija, El Saucejo, Tomares, Bormujos y Lora del Río.

La situación de Andalucía refleja --según la Federación-- la tendencia al alza de brotes e incidencia acumulada que se observa a nivel nacional. Asimismo, FOAM ha remitido una carta oficial a la Consejería de Salud y Consumo solicitando que la campaña de vacunación que inicia el próximo 6 de octubre en residencias "se aplique con la máxima urgencia y cobertura", y que además se "refuercen los protocolos de prevención".

Del mismo modo, han defendido que "la prioridad debe ser proteger la vida y la salud de los mayores residentes en las residencias de mayores, colectivo que nuevamente está sufriendo las consecuencias más graves del Covid-19".

Según datos oficiales del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), la incidencia semanal de Covid-19 en Andalucía ha ascendido progresivamente durante el verano, situándose actualmente en torno a 75 casos por cada 100.000 habitantes. El umbral epidemiológico definido por el Ministerio de Sanidad y el Centro Nacional de Epidemiología sitúa en 100 casos por cada 100.000 habitantes el nivel de alerta que "aconseja extremar la protección de los colectivos vulnerables, entre los que se encuentran los mayores residentes en centros de atención residencial".