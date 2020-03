Fedintra señala a Educación por suspender el contrato de transporte escolar por el Coronavirus y pide una reunión

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha denunciado que la Agencia Pública de Educación (APAE), dependiente de la Consejería de Educación, ha acordado resolver unilateralmente la suspensión de todos los contratos de servicios a la comunidad educativa desde el sábado 14, entre los ellos, el contrato con las empresas que realizan el transporte escolar, por lo que exige una explicación urgente al propio vicepresidente de la Junta Juan Marín, quien el lunes afirmaba que no se habían realizado ninguna suspensión de contratos entre la administración autonómica y las empresas. Fedintra ha solicitado una reunión urgente con la APAE al más alto nivel, y también se ha solicitado reunión urgente con el consejero de Educación, Javier Imbroda, y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín.

Fedintra ha explicado a través de un comunicado que la Agencia Pública de Educación ha emitido una resolución unilateral, antes incluso del decreto del estado de alarma, "en el que se suspendían todos los contratos administrativos, sin valorar las consecuencias de sus actos y los graves perjuicios económicos y sociales".

La Federación de Transportistas ha sostenido que la medida adoptada por la empresa pública de la Consejería de Educación "además de elevar la incertidumbre económica en las empresas y aumentar la inestabilidad laboral entre los trabajadores, contraviene las últimas comparecencias oficiales que afirmaron que no se suprimiría ningún tipo de contrato público".

"Precisamente, los trabajadores han sido nuestra mayor preocupación en estos días, y en cómo mantener los empleos y la viabilidad de las empresas. Bastante hay con este aluvión de cancelación y la paralización casi total de la actividad. Las empresas del transporte han paralizado los ERTE que tienen encima de la mesa hasta conocer si esta resolución se ha realizado con precipitación y se suspende su aplicación", ha argumentado el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez.

Fedintra ha recordado que la APAE dictó una resolución el 14 de marzo de suspensión de la ejecución de todos los contratos relacionados con la comunidad educativa y, en especial, el transporte escolar, por lo que ha asegurado que este hecho "obliga a las empresas a despedir temporalmente a sus plantillas, ya que la suspensión del contrato solo puede ofrecer indemnizaciones, conforme establece la Ley de Contratos del Sector Público, que en ningún caso pueden ser equivalentes a la facturación de los servicios de transporte escolar suspendidos".

"Entendemos que la APAE nuevamente se ha precipitado actuando, parece ser sin respaldo político, suspendiendo todos los contratos de servicio a la comunidad educativa, ya que el propio vicepresidente de la Junta, del partido político Ciudadanos, al que pertenece la Consejería de Educación y la APAE, negó el lunes en rueda de prensa oficial que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución de los contratos del sector educativo. Si no se rectifica en la suspensión de los contratos y no se retira la resolución del pasado sábado, el coste lo van a pagar los trabajadores que deberán irse al paro y las empresas que no podrán soportar la situación de endeudamiento al que han llegado", ha asegurado el presidente de Fedintra.

El sector ha calculado que las pérdidas por las continuas cancelaciones de estas últimas semanas por la crisis del coronavirus "van a ser demoledoras", por lo que ha asegurado que "solo en marzo van a superar los 52 millones de euros". "Un duro varapalo que se acrecienta día a día, y que eleva la incertidumbre económica y empresarial entre el tejido de la movilidad y el turismo en nuestra comunidad. Con una enorme preocupación por el mantenimiento de los puestos de trabajo, unos 4.000 directos, y la viabilidad de las empresas", ha manifestado Fedintra en su comunicado, organización que integran unas 300 empresas y asociaciones del transporte.