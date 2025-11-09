Feijóo apela al voto del "desahogo" ante la corrupción y erige al PP como "único camino" hacia un cambio de gobierno

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado este domingo a los españoles a canalizar su "desahogo" ante la "corrupción" que, en su opinión, caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez depositando su confianza en el PP para posibilitar con sus votos un "cambio" en el Ejecutivo de la nación, y ha subrayado que el "único camino" para lograr ese propósito pasa por votar al Partido Popular.

"No hay otro camino, no nos despistemos", ha advertido el líder nacional del PP durante su intervención en la clausura del 17º Congreso autonómico que el PP andaluz ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, y del que Juanma Moreno ha salido reelegido como presidente del PP-A con el apoyo casi unánime de los participantes.

Precisamente después de Juanma Moreno ha intervenido Alberto Núñez Feijóo para clausurar este congreso, ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el secretario general del PP, Miguel Tellado, los vicesecretarios nacionales del PP Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Juan Bravo, y el presidente del PP de la Región de Murcia y de dicha comunidad, Fernando López Miras.

Alberto Núñez Feijóo ha dedicado parte de su intervención a repasar los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha cargado contra el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE por sus "mentiras", al tiempo que ha aseverado que el PSOE "cuando está hundido ha demostrado que es capaz de todo", y su "listón ético está en el subsuelo".

El líder nacional del PP ha aludido al pasado de Andalucía durante la etapa de gobierno socialista para señalar la "corrupción" que entonces se dio, y ha destacado que, de la mano de Juanma Moreno, "vino un gobierno del PP a cambiar" la situación, demostrando que "Andalucía no estaba condenada" a ser noticia por la corrupción como "España tampoco lo está", ha apostillado.

Ha reivindicado entonces que "un presidente del PP recuperó la honestidad y la decencia en Andalucía", y ha señalado su "compromiso" para que sea un presidente del PP quien recupere "la honestidad y la decencia en España".

Feijóo ha señalado que "por supuesto que crece el malestar" entre la ciudadanía y que "la gente necesita un cambio", pero ha advertido de que "un desahogo de cinco minutos no sirve para nada", y "el mayor desahogo es ganar, y es ganar y gobernar", ha añadido para remarcar que el "único camino" para posibilitar un "cambio" de gobierno es votar al PP.

