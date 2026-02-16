La Feria de Córdoba contará con toldos en dos de sus calles al alquilarlos por más de 100.000 euros

Archivo - Una de las calles del recinto de casetas en la Feria de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el expediente de contratación del contrato mixto de suministro y servicio de alquiler, montaje y desmontaje de estructuras para entoldado y toldos para instalar en la calle Guadalquivir y calle de Enmedio, unos 7.100 metros cuadrados, del recinto ferial del Arenal durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, con una inversión de más de 100.000 euros.

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que "ha sido muy complicado elaborar no solamente la memoria técnica, sino también determinar cuál es el mejor sistema para entoldar las principales calles del ferial", al tiempo que ha comentado que es "una prueba para ver efectivamente si funciona este sistema y poder implementarlo en los siguientes años".

En este sentido, ha remarcado que "era un requerimiento continuo tanto la ciudadanía como de la mesa de feria", a lo que ha agregado que "potenciar la actividad social y económica, así como un entorno seguro y saludable es lo que hemos intentado a través de este contrato".

Al respecto, Urbano ha defendido dar respuesta a "las necesidades y los requerimientos que quiere el pueblo" ante "la normal preocupación por las temperaturas que se pueden alcanzar en la feria", a la vez que "se da cumplida satisfacción a lo que venían diciendo en la mesa de la feria los colectivos que forman parte de la misma".

Por otra parte, ha recibido el visto bueno la concesión demanial a favor de la Asociación 'Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur' para la cesión de uso del bien de titularidad municipal y de naturaleza demanial 'Antiguo CEIP Rey Heredia', sito en el número 4 de la Calle Bajada del Puente, por un plazo de dos años y "destinado a actividades socioculturales y a un uso polivalente", ha detallado Bustos.

Igualmente, se ha adjudicado el contrato de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, a favor de la aseguradora Mapfre por un valor de 810.000 euros y una periodicidad de dos años, entre otros puntos.