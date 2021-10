La V feria internacional 'Ceramiba' de Bailén (Jaén) registra más de 130 encuentros bilaterales virtuales

BAILÉN (JAÉN), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bailén (Jaén) ha clausurado la V Feria Internacional de la Cerámica 'Ceramiba', celebrada en la localidad jiennense entre los pasados días 20 y 23 de octubre, con un "balance muy positivo", en palabras del concejal de Patrimonio, Juan Jesús Padilla, tras la celebración de más de 130 encuentros bilaterales.

Con "previsiones positivas" para los fabricantes, estos encuentros han tenido lugar de forma virtual en un evento que, por primera vez, se ha celebrado en un formato mixto que ha combinado actividades presenciales y 'on line', según ha informado este martes el Ayuntamiento bailenense en una nota.

La introducción de la cerámica estructural ha sido otra de las novedades principales de esta cita que, un año más, "ha vuelto a situar a Bailén en el epicentro de la actividad cerámica", según subrayan desde el Consistorio.

Tras la cancelación de 'Ceramiba' en 2020 por la crisis sanitaria de la Covid-19, el Ayuntamiento de Bailén ha apostado por esta nueva modalidad en la que ha contado con 24 expositores entre los que se han encontrado artesanos, ceramistas, escultores y artistas, así como otros gremios relacionados. La intermediación de Extenda y la Cámara de Comercio de Linares (Jaén) ha propiciado, además, la visita de diez empresas internacionales.

El programa de ponencias, actividades y talleres, que también ha podido seguirse de forma 'on line', ha registrado aforo completo sesión a sesión, y han sido impartidos por expertos y profesionales como el gerente del Centro Tecnológico Innovarcilla, José Ángel Laguna Martínez; José Pérez Fenoy, responsable de Sistemas Constructivos del Centro Tecnológico Innovarcilla; David Rusillo Sáez, docente titulado, miembro de la tercera generación de Cerámica Rusillo y creador de la web www.arteceramico.es; Juan Jesús Padilla Fernández, profesor ayudante doctor de la Universidad de Salamanca; Esther Moreno, de More and More Design; el diputado provincial de Promoción y Turismo, Francisco Lozano; Francisco Corpas Iglesias, coordinador del Máster en Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible, y Alfonso Góngora, de Góngora Cerámica.

Además, Ceramiba ha sido el marco elegido para desarrollar el sábado, 23 de octubre, la Jornada Técnica Cerámica y sostenibilidad de AeCC, así como la gala de sus VII Premios Nacionales de Cerámica. Previamente, el viernes, 22 de octubre, centros educativos, colectivos y asociaciones participaron en la plantación de 2.000 plantas dentro de la actividad Sostenibilidad y tradición alfarera.

GANADORES DEL V CONCURSO INTERNACIONAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA

El 23 de octubre, Ceramiba celebró la gala de entrega de premios del V Concurso Internacional de Cerámica Artística Ciudad de Bailén 2020-2021, un concurso centrado en la maceta, pieza significativa en la alfarería popular.

En este sentido, el fallo del jurado en la modalidad del certamen Reinterpretación de la maceta tradicional bailenense premió con 1.500 euros la propuesta de Águeda López Fernández, Maceta de redondeles multicolor. El segundo galardón, dotado con 500 euros, fue para Arturo Mora Benavent por Ataurique.

En la segunda modalidad Maceta tradicional bailenense, y con las mismas dotaciones, la propuesta Tierra, humo y fuego de David Rusillo Sáez recibió el primer premio. Mientras Alfonso Hidalgo Góngora con su Macetón fue el segundo galardonado de esta categoría. Las piezas condecoradas se unirán al fondo museístico del Ayuntamiento de Bailén.

Todas las propuestas participantes, una decena en total, tenían en común no haber participado antes en otro concurso, estar confeccionadas haciendo uso del torno como herramienta o recurriendo a técnicas de modelado a mano y el empleo de la arcilla como principal fuente de materia prima.