Fernández afirma que el periodo navideño ha transcurrido con "absoluta normalidad" en Andalucía a pesar de las borrascas

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado el Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido este jueves con los máximos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer balance del periodo navideño y que, según ha destacado, ha transcurrido con "absoluta normalidad" gracias al trabajo "encomiable, impecable y permanente" de los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional, si bien ha asegurado que ha sido "un mes complicado debido a la confluencia de temporales, por los que tenemos que lamentar desgraciadamente tres fallecidos", dos en Alhaurín el Grande, en Málaga, y una tercera en Íllora (Granada).

Según ha recogido el Gobierno en una nota, Fernández ha señalado que "la borrasca Emilia, que atravesó el levante almeriense, Cártama (Málaga) y el norte de Granada, junto con los fenómenos adversos del 28 y 29 de diciembre y la borrasca Francis, que se centraron en los primeros días del año en Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, afectaron a 130 municipios y, "a pesar de que la competencia en emergencias es de la administración autonómica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han colaborado con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y para garantizar la seguridad de las personas", ha afirmado.

Así ha enumerado la intervenciones desarrolladas por la Guardia Civil, principalmente destinadas a controlar el tráfico, evacuar a personas y búsqueda de desaparecidos. "Se hayan desplegado 1.640 efectivos de diversas especialidades de la Guardia Civil --Greim, GEAS, Seprona, servicio cinológico, aéreo y Pegaso, entre otros--, apoyados por 1.070 medios técnicos, con los que se han realizado cerca de un millar de servicios y conseguido auxiliar a 50 personas, rescatado a otras seis y desalojadas 281", ha detallado.

En cuanto a los planes específicos destinados a controlar la delincuencia en esas fechas, el delegado del Gobierno, que ha estado acompañado por el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega Carmona; el jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Garrido, y por el comisario principal, jefe regional de Operaciones, Julio Ros, ha felicitado a ambos cuerpos porque "su presencia y actividad permanente y continua han permitido disfrutar con absoluta normalidad en esta época del año en la que Andalucía recibe a miles de personas".

En detalle, ha comentado que la delincuencia tradicional "ha bajado levemente durante las fiestas y de forma significativa han disminuido los delitos de lesiones a personas, la entrada a domicilios y establecimientos", aunque "desgraciadamente, como ocurre anualmente, se ha apreciado un pico en los delitos relacionados con la violencia de género", ha añadido.

CINCO MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS POR CARRETERA

Relacionado con la siniestralidad vial, Pedro Fernández ha indicado que el último temporal ha coincidido con la Navidad, una de las épocas de mayor movilidad por carretera, "lo que ha añadido más peligrosidad a los desplazamientos".

Aún con los datos provisionales, en las carreteras andaluzas se han registrado cerca de cinco millones de desplazamientos, que suponen un incremento del 1,6% respecto al año pasado, un aumento ligeramente inferior al previsto por la DGT para la operación especial de Navidad posiblemente debido a la mala meteorología. Siete personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en siniestros registrados en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla.

Asimismo, el delegado ha querido además destacar las "buenas noticias con las que ha comenzado el año en Andalucía gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de España como una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, actualmente en negociación, la revalorización y subida de las pensiones, la subida del sueldo a los funcionarios y el abono mensual de transporte".

"Serán más de medio millón de andaluzas y andaluces, especialmente mujeres y jóvenes por aglutinar los contratos más precarios, los que se puedan beneficiar de este nuevo incremento, propuesto en el 3,1% y en fase de negociación con los agentes sociales, y que se sumará al crecimiento del 61% experimentado desde 2018, que ha conseguir que el SMI pase de los 736 euros al mes a los 1.184 euros en 2025", ha especificado Fernanda.

Por su parte, ha apuntado que más de medio millón de empleados públicos de todas las administraciones públicas "ya se benefician de una subida salarial que alcanzará un incremento acumulado del 11% hasta 2028", al tiempo que cerca de 2,2 millones de prestaciones y pensiones suben entre un 2,7% y un 11,4% en Andalucía con la revalorización de las pensiones y las subidas aprobadas por el Gobierno de España".

Además, Fernández ha querido también recalcar el abono único de transporte con tarifa plana mensual --60 euros al mes para mayores de 25 años y 30euro para jóvenes de 25 años o menos-- para desplazarse por carretera en medios de competencia estatal, trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe, además de la prórroga de las ayudas al transporte, entrará en vigor la segunda quincena de enero.

"2026 empieza con el objetivo de continuar ampliando la calidad de vida de la mayoría social, especialmente de las personas trabajadoras, estudiantes, mujeres, jóvenes y mayores con medidas reales", ha concluido.